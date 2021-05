“Quien está incendiando el país es el presidente”: Gustavo Petro en entrevista con Patricia Janiot

(Colprensa - Diego Pineda)

En la noche de este miércoles, la periodista Patricia Janiot reveló en Univisión su entrevista a Gustavo Petro sobre las protestas en Colombia. Hace unos días, entrevistó al presidente Iván Duque, con quien tuvo un fuerte choque por una pregunta que relacionaba al jefe de Estado con ser un títere, según lo dijo el expresidente Álvaro Uribe, de quienes quieren llevar al país dividido a las elecciones del 2022.

Esta vez la conversación giró entorno a la responsabilidad que, según los uribistas, tiene Petro en la violencia que se ha desatado durante casi un mes de movilizaciones. El senador sostuvo que no es él quien incita a la violencia sino el presidente Iván Duque.

“La violencia la provoca el presidente de la República para construir divisiones en la sociedad entre las clases medias que sienten las zozobra diaria de vivir en Colombia con los sectores populares para producir una derechización de la sociedad y para intentar a través de eso, sacar ventaja electoral o impedir las elecciones”, le dijo Petro a la periodista.

“El gobierno ha construido una estratégica y esa estrategia consiste en aumentar la violencia y en prorrogar el paro. Entonces no somos nosotros los incendiarios, quién está incendiando el país es el presidente de la República”, agregó el político opositor.

En la entrevista con Univisión, el senador y excandidato presidencial de 2018, refutó a la periodista al decir que Duque no está garantizando una investigación independiente por las denuncias de abuso policial. “Los órganos de control, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, todos esos órganos están dirigidos incluso por compañeros del colegio de Iván Duque. Es decir, el gobierno en este momento controla su propio control democrático, no hay forma de una investigación independiente”, sostuvo.

Petro también criticó que el Gobierno nacional no permitiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entrar al país sino hasta el 29 de junio una vez concluyan varios informes de instituciones del Estado.

El líder de la Colombia Humana también habló sobre lo ocurrido en la noche del 25 de mayo en Tuluá, donde un grupo de personas incendió el Palacio de Justicia. “Allí reposaban procesos de restitución de tierras, ahí existían varios de este tipo de procesos y la quema según los testimonios de las personas allí presentes, es que la originaron hombres que iban armados”, le contó a Janiot.

La periodista le consultó al político sobre si era mentira entonces que hay vándalos en las protestas y que guerrillas y grupos armados están financiando las protestas para generar caos y atentar contra bienes públicos, a lo que Petro dijo:

“Señalar a la juventud colombiana, a la juventud popular y pobre de Colombia de ser terroristas, que es lo que están diciendo, es lo que ha llevado a que los maten y es una versión absolutamente falsa que no corresponde a la realidad. La juventud popular de colombia tienen sus formas organizativas autónomas no políticas, son formas organizativas de ellos y lo que aquí ha explotado es una juventud que ve que hay un mundo de opulencia que lo ve por televisión todos los días y que ellos no tienen la más mínima posibilidad de disfrutar ni siquiera un segundo, para quienes no conozcan el tema colombiano un pobre en los cálculos de los expertos para poder salir de pobre necesita en Colombia doce generaciones”, expuso el senador.

Un choque se vivió en la entrevista cuando Janiot cuestionó a Petro por no rechazar con contundencia los bloqueos. A lo que respondió: “Primero el bloqueo es una forma de manifestación legal según Naciones Unidas, sino qué es un paro; segundo yo no estoy de acuerdo con los bloqueos porque hay otras personas que se perjudican. Tercero lo que he dicho es que no haya bloqueos sino manifestaciones; cuarto condenó enfáticamente que se estén matando jovencitos en Colombia”.

Vea la entrevista completa aquí:

SEGUIR LEYENDO: