“Dejen de estar llorando por un solo ojo”: senadora Paola Holguín es centro de críticas

Paola Holguín, senadora de Colombia. Foto: senado.gov.co

Este miércoles, en medio de una sesión en la Comisión Segunda del Senado de la República, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, lanzó una frase que generó todo tipo de rechazo en redes sociales. En medio de su discurso sobre lo que ocurre en el país con las protestas sociales, señaló que los políticos de oposición no muestran los daños a bienes públicos y el daño de los bloqueos.

“Ustedes no hablan de las estructuras gubernamentales incendiadas como el Palacio de Justicia ayer en Tuluá; ustedes no hablan de todos los bienes de colombianos que han sido afectados; ustedes no hablan de las empresas que se están quebrando y la gente que se está quedando sin empleo con los bloqueos; ustedes no hablan de la carestía de alimentos y del desabastecimiento de medicinas y oxígeno en ciudades por sus bloqueos”, expuso la senadora.

Sin embargo, llamó la atención que Holguín lanzará una frase que claramente es inoportuna en una coyuntura que ha dejado por lo menos 46 víctimas de agresión a sus ojos en medio de las movilizaciones.

“No engañen a los colombianos y no engañan a la comunidad internacional y dejen de estar llorando por un solo ojo, porque ustedes además están inflando las cifras, ustedes además están condenando sin debido proceso”, dijo la senadora.

La frase de la senadora generó todo tipo de comentarios en redes sociales. “La senadora del CD, Paola Holguín le dice a Juan Fonseca: ‘Deje de llorar por un solo ojo’ Uno entiende el desespero del uribismo pero nunca había visto a nadie caer tan bajo. Superó a Cabal deseando el infierno a García Márquez”, escribió el senador Gustavo Bolívar.

Cabe recordar que Juan Fonseca fue el joven que tuvo la oportunidad de hablar en el debate de moción de censura contra el ministro Diego Molano en el Senado de la República, y entregó un conmovedor testimonio sobre lo que le pasó a él al perder un ojo en las protestas.

Pero la senador Holguín explicó en su cuenta de Twitter que manipularon su video. “Manipula videos, activan bodegas, insultan sin parar... y creen que con esas bobadas vamos a dejar de decirles la verdad... sabemos de su posverdad y que el Coraje es la virtud que se demanda en tiempos de tribulación”, señaló.

En otro de los apartes del discurso que entregó Paola Holguín, expone que así como hay víctimas civiles también las hay de la fuerza pública. “Civiles que lamentablemente han fallecido por hechos relacionados directamente con las marchas, pero están en proceso de investigación. Hay que hablar de eso, hay que hablar de los más de 1.000 civiles lesionados, pero también hay que hablar de los 1.086 uniformados lesionados, pero también hay que hablar de los miembros de la fuerza pública asesinados. Por qué no les gusta hablar de todos los que han querido quemar vivos dentro de lo CAI o a los que les han tirado ácido”, comentó la senadora.

Según el último informe de Temblores ONG, se han registrado en la plataforma GRITA entre las 6:00 a. m. del 28 de abril y las 11:00 p. m. del 24 de mayo del 2021:

955 víctimas de violencia física

43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública¹ 1388 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes

595 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas

46 víctimas de agresiones oculares

165 casos de disparos de arma de fuego

22 víctimas de violencia sexual

5 víctimas de violencia basada en género

