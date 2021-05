Aída Victoria Merlano revela que halló mensajes comprometedores de su prometido, Lumar Alonso

Fotografía tomada de Instagram @AidaVictoriaM

Los videos de Instagram TV que publica Aída Victoria Merlano, joven figura de las redes sociales e hija de la excongresista prófuga de la justicia colombiana Aída Merlano, se han vuelto bastante populares, entre otras cosas, por cuenta de las revelaciones que hace sobre su vida sexual, amorosa o profesional.

Tal fue el caso de su más reciente publicación en dicha plataforma, desde la cual emitió datos poco conocidos de lo que fue el comienzo de la relación sentimental con su prometido Lumar Alonso y los efectos de la diferencia de edad que hay entre ambos, pues ella tiene 21 y él 39.

“Yo les he contado que Lumar y yo llevamos juntos cierto tiempo pero que, de manera ininterrumpida, solamente tenemos un año y medio. Cuando decidimos volver yo tenía claro qué quería hacer con mi vida profesional, pero no sabía qué quería con mi vida sentimental, entonces le propuse volver sin ningún tipo de compromiso; es decir, le damos a la vaina pero sin celos ni reclamos”, explicó Aida Victoria.

Las semanas pasaron, aunque llevar una relación abierta no fue fácil para Lumar Alonso y así se lo hizo saber a su pareja, a quien le advirtió también que ya era un hombre mayor en búsqueda de otro tipo de compromisos, entonces si querían continuar juntos debían replantear los términos, ante lo cual se llegó a un acuerdo.

Pero un día de tantos en el que Merlano tenía en su poder el celular de su novio, decidió entrar a WhatsApp para buscar algo entre su chat y al buscar su nombre halló los mensajes de una conversación que sostuvo él con su mejor amigo, al que le manifestó su incertidumbre por no saber hasta cuándo podría durar su relación con la joven barranquillera.

“Empiezo a leer y él comentaba que no sabía hasta cuándo iba a durar la estabilidad conmigo, le decía que en cualquier momento yo le iba a terminar y que la otra persona le daba más estabilidad que yo. Entonces, empiezo a leer lo que él hablaba sobre la otra persona y me quiso dar de todo”, agregó.

Sin embargo, la pareja decidió sentarse a charlar sobre lo que ocurría en el momento e intentaron ponerse en los zapatos del otro para ser empáticos y poder entender lo que cada uno estaba sintiendo. Esto, según ella, fue un éxito porque les permitió llegar a un feliz acuerdo y le dejó buenas lecciones para su vida personal.

“A veces uno va por la vida bajo la lógica de que si yo me siento mal y fue por una acción que tú cometiste, entonces eres el malo. Pero cuando tú te sientas a preguntarle a una persona sus razones, no bajo el reproche sino con la intención de entenderlo, podemos comprender que el mundo está lleno de seres humanos, no buenos ni malos, sino de personas que toman decisiones que creen correctas para sus vidas aún cuando estas lastiman”, señaló.

Aída Victoria y una dura experiencia en su relación con Lumar Alonso

Finalmente, Aída Victoria Merlano mencionó que se dio cuenta del valor que tenía Lumar Alonso solo hasta el momento de ver que podía perderlo. “A veces en la vida uno necesita un pellizco y yo solamente entendí lo que tenía cuando me enfrenté a la idea de perderlo. Hacer las preguntas correctas y tomar la decisión correcta me hizo construir las condiciones bajo las cuales yo iba a ser feliz en esa relación”, añadió.

Superado este impase, ambos continuaron su relación y ahora esperan confirmar pronto la fecha de la boda. Lo que sí se sabe es que el evento será en Venezuela para que Aída Merlano (madre) los acompañe a festejar.