Exprotagonista de Nuestra Tele cuenta detalles de su transición de género

Tomada de Instagram @marcelorodriguezuribe

Desde hace un par de años, el cocinero comenzó su proceso de transición de género, que inició con el cambio de nombre; hoy se le puede encontrar como Marcelo Rodríguez Uribe. Como se puede observar en su cuenta de Instagram, este exparticipante del reality ahora dedica su tiempo a la cocina y a fortalecer su faceta artística.

En la mencionada entrega de la primera temporada de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ se caracterizó por su tranquilidad y fue eliminado en la segunda ronda frente al ganador Cristian Suárez. De esta edición también salieron personajes como Óscar Mejía, quien se dedica hoy en día a la actuación de películas para adultos, Sandra Mazuera e Ingrid Lobo.

En su proceso de transformación, Marcelo ha ido paso a paso, completando durante un año un tratamiento de hormonas masculinas; ahora que ha terminado esta etapa, tomó la decisión de realizarse la mastectomía para poder sentirse más cómodo con su aspecto masculino.

“Me voy a hacer la mastectomía para quitarme el pecho, que en lugar de que sea un pecho femenino, sea un pecho masculino, será el primer procedimiento que haré, luego más adelante, todavía no lo tengo claro, me haga la operación de la parte genital”, señaló el exprotagonista al programa Lo Sé Todo.

Hace algunos días, a través de su cuenta de Instagram Marcelo publicó una serie de fotografías de su paso por el reality, agradeciendo por la oportunidad que recibió de parte del canal y la producción.

Tomada de Instagram @marcelorodriguezuribe

“Momentos que marcan para siempre... Con estas fotos recuerdo que todo lo que uno se propone lo puedes lograr. Siempre soñé con ser parte de algún proyecto como este. oportunidad que tome con amor. Recuerda que si lo piensas y sueñas todo es posible #rcn #amor

Tomada de Instagram @marcelorodriguezuribe

Según indicó en el programa de entretenimiento Lo Sé Todo, disfrutar un día de playa o piscina se ha convertido en todo un drama desde que inició su proceso de transformación al género masculino.

“Me decían vamos a la piscina, NO, no quiero ir porque no me siento cómodo; a mi me encantan los senos pero no en mí”, señaló el artista, que también ha comenzado a interactuar con una mujer, con quien llevan poco tiempo y confiesa que también debe darle tiempo y espacio porque para la mujer para que entienda las cosas, pues es su primera experiencia con un hombre trans.

Tomada de Instagram @marcelorodriguezuribe

A Marcelo solamente le falta agradecer a su anterior yo y prepararse para su nueva vida.

Tomada de Instagram @marcelorodriguezuribe

“Yo se que cuando salga voy a ser una persona totalmente diferente, un ser humano nuevo y encomendándole todo esto a Dios, pues él es el único que puede decir si al entrar a ese quirófano voy a volver a salir”, señaló al finalizar la entrevista con el programa Lo Sé Todo.

SEGUIR LEYENDO