Colombia

Gustavo Petro pidió calmar la tensión en las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda y disminuir el discurso de odio: “Va a hacer matar a la ciudadanía”

La Secretaría de Seguridad informó que un grupo con carteles sobre Cepeda y Aida Quilcué lanzó arengas intimidantes y bloqueó las entradas y salidas de una sede de campaña de De la Espriella

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Ilustración en acuarela de Iván Cepeda a la izquierda, Gustavo Petro en el centro sosteniendo un lápiz, y Abelardo de la Espriella a la derecha.
El presidente Gustavo Petro en el centro de Iván Cepeda a su izquierda y Abelardo de la Espriella, ambos, candidatos presidenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente Gustavo Petro pidió bajar la tensión tras los incidentes ocurridos la noche del 4 de junio de 2026 en Teusaquillo, en el norte de Bogotá, a las afueras de la sede del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Además, le reclamó que abandone la confrontación verbal: “Como presidente de la República le solicito al señor Abelardo de la Espriella poner fin al discurso del odio”.

La Secretaría de Seguridad informó que un grupo de personas llegó al lugar con carteles alusivos al senador y también aspirante Iván Cepeda y a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. Según la entidad, durante la protesta los individuos lanzaron “arengas ofensivas e intimidantes” y restringieron el ingreso y la salida, “sin causar vandalización o afectaciones estructurales”.

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En su pronunciamiento, el mandatario advirtió sobre el impacto del lenguaje en el contexto electoral: “Si no se responsabiliza de la palabra va a hacer matar a la ciudadanía colombiana como en el pasado”.

Según la entidad distrital, las autoridades y la seguridad de la sede intervinieron para “restaurar el orden” y permitir la evacuación de las personas que estaban en el interior, sin que se presentaran choques.

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El presidente Gustavo Petro pidió bajar la tensión tras los incidentes ocurridos la noche del 4 de junio de 2026 en Teusaquillo, en el norte de Bogotá, a las afueras de la sede del candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro pidió bajar la tensión tras los incidentes ocurridos la noche del 4 de junio de 2026 en Teusaquillo, en el norte de Bogotá, a las afueras de la sede del candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Petro también fijó una condición para el desarrollo de la campaña: “Nadie en campaña debe ir armado, el debate político es sobre argumentos e inteligencia, no sobre la fuerza”.

En el mismo mensaje, el presidente planteó que las campañas establezcan un mecanismo de coordinación: “Invito a las dos campañas a construir un comité para la tranquilidad ciudadana que haga que el país defina su futuro con tranquilidad”.

En paralelo, pidió una reacción del ente acusador: “Invito a la fiscal general de la nación a actuar de inmediato”.

Petro cerró su llamado con un pedido directo a la ciudadanía y a los equipos políticos: “Atemperar los ánimos y dejar que todo se defina en las urnas”.

El mensaje del jefe de Estado estuvo acompñado de un video en el que se ve a una grupo de personas acusando a un ciudadano de portar un arma en medio de las protestas, hehco que incrementa el significado de violencia en este tipo de aciiones.

El ataque que denuncian desde la campaña de Abelardo de la Espriella por parte de seguidores de Iván Cepeda se produjo la noche del jueves 4 de junio de 2026 en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá - crédito @mafecarrascalr/IG

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