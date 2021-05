Entre civiles y policías, 741 heridos durante las manifestaciones en Bogotá: informe de la Alcaldía a la ONU

Manifestación Monumento a los Héroes en Bogotá. (Colprensa-Sergio Acero)

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó a la representante en Colombia de la ONU, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, un balance de las afectaciones y violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra manifestantes y miembros de la fuerza pública, durante la jornadas de movilizaciones en la capital del país desde el pasado 28 de abril. De acuerdo con el documento, en total 741 personas han resultado heridas.

“Este informe documenta la información que hemos recibido hasta ahora, tanto institucional como de defensores de la sociedad civil, sobre violaciones y afectaciones a derechos humanos que han ocurrido desde el 28 de abril hasta el 23 de mayo.”, explicó López.

El documento presentado por la mandataria local señaló que hasta el 23 de mayo, en Bogotá se habían registrado 775 actividades de protesta, de las cuales 459 concentraciones se han dado en lugares públicos y 238 han sido marchas, al igual que se reportaron 78 bloqueos. De acuerdo con la Alcaldía, a la fecha, en total 240.000 personas han participado en las manifestaciones de la capital de Colombia.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregando a a la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Rivero, un balance sobre las afectaciones y violaciones a los Derechos Humanos durante las manifestaciones en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

En el balance además se dio a conocer que a la fecha se tiene reporte de 361 civiles que han resultado heridos durante las jornadas de protestas en Bogotá, de los cuales cinco se encuentran en delicado estado de salud, mientras que otros 33 han sufrido lesiones faciales y/o oculares, de los que ocho están en riesgo de perder por completo su visión.

“La Secretaría de Salud ha tomado la decisión de garantizar el total tratamiento médico que ellos necesiten, lo que sea necesario hacer, para salvaguardar su rostro, para que ninguna pierda la visión.”, afirmó López.

La alcaldesa de Bogotá así mismo aseguró que se han registrado 600 hechos de abuso de fuerza por parte de la fuerza pública en contra de los manifestantes, entre los que se encuentran acciones como golpizas, retención u hostigamiento.

“Puedo dar fe que algunos miembros del ESMAD han abusado de la fuerza, detenido arbitrariamente a jóvenes, no los han trasladado a URI, si no a estaciones de Policía, o no han seguido los protocolos que la ley prevé.”, manifestó la mandataria.

Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) enfrentan manifestantes durante una nueva jornada de protestas en el marco del Paro Nacional , en el sector de Usme, sur de Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Como ejemplo de ello, López puso sobre la mesa el caso Diego Luna, quien fue detenido arbitrariamente por un policía en la noche del pasado 3 de mayo, mientras grababa lo que sucedía en las manifestaciones en la avenida ciudad de Cali, junto al Portal de las Américas. Posteriormente, el joven denunció a través de una serie de videos, que fue golpeado por los miembros de la fuerza pública.

“Lo agredieron, lo golpearon, lo hirieron. Esto genera animadversión y desconfianza.”, expresó la burgomaestre sobre el caso.

Claudia López también aseguró a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU que en el momento, las autoridades se encuentran investigando los casos de Daniel Alejandro Zapata, quien falleció tras haber sido impactado con un objeto contundente en su cabeza, y que le causó un trauma cráneo encefálico severo, así como el de Dylan Barbosa, quien presuntamente habría sido arrollado por una tanqueta del ESMAD.

380 policías han resultado heridos durante las jornadas de manifestaciones en Bogotá

Un manifestante se prepara para lanzar un objeto hacia la agentes de la policía durante las protestas contra la pobreza y la violencia policial, en Bogotá, Colombia, Mayo 5, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

En el balance entregado por la alcaldesa de Bogotá a la ONU, también se dio a conocer que con corte al 23 de mayo 380 policías han resultado heridos durante las protestas en la capital del país, de los que según informó 15 han sido víctimas de intentos de homicidio.

“14 de ellos fueron víctimas en el CAI de La Aurora. Se entraron (los uniformados) al CAI para no tener ningún tipo de confrontación, y unos ciudadanos lo apedrearon, lo rompen pese a que es blindado, les tiraron bombas incendiarias a los policías, y los vieron quemarse, los grabaron y lo celebraron, y no les dieron ninguna opción de salida.”, indicó Claudia López.

Ante las cifras, la mandataria local además se refirió al caso del patrullero de 22 años, Cristian Calderón, quien fue impactado en su rostro con una bomba molotov, cuando en la noche del 23 de mayo atendía junto con sus compañeros actos de vandalismo reportados en la autopista Sur con carrera 75.

“Es un muchacho humilde como muchos de los mismos manifestantes, solo que es miembro del ESMAD. No estaba cometiendo ningún acto arbitrario, y le lanzaron una bomba molotov a su rostro. Él está hoy en cuidado intensivos, por cumplir su labor en medio de una aglomeración, se contagió de COVID-19, ahora tiene la cara destrozada, y una profunda afectación física y emocional.”, expuso López.

Momento en que un agente del Esmad es quemado por bomba molotov. Video: Archivo Particular.

De acuerdo con el informe presentado por la alcaldesa de Bogotá, al 23 de mayo, en la ciudad se reportaban 14 CAI incendiados y 26 vandalizados. En total, de acuerdo con la Alcaldía se estima que hay 6.657 daños en la infraestructura de la ciudad, mientras que las pérdidas ascenderían a los 28.500 millones de pesos.

Respecto al balance, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Rivero, se solidarizó con las víctimas y sus familias y aseguró que desde el organismo se encuentran haciendo un seguimiento a los presuntos casos de violencia sexual, retenciones arbitrarias, ataques a periodistas, y otros hechos que se han registrado durante las manifestaciones en Bogotá.

“La violencia y el uso excesivo de la fuerza, genera pérdidas, dolor, muerte, confusión y también desesperanza, y vulnera los Derechos Humanos.”, declaró la funcionaria de la ONU.





