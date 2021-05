Cartagena: Procuraduría pide garantías de seguridad y evaluación de factores desestabilizadores en protestas

Jóvenes gritan arengas, el 7 de mayo de 2021, en Cartagena de Indias (Colombia), durante una jornada de protestas que recorrió el sector turístico de la ciudad en el marco del paro nacional. EFE/Ricardo Maldonado Rozo

Este miércoles 26 de mayo, en medio del Puesto de Mando Unificado virtual que la Procuraduría General de la Nación adelanta en Cartagena, le pidió al alcalde William Dau que pusiera en acción garantías de seguridad para los ciudadanos sin vulnerar el derecho a la protesta.

“En PMU virtual la #ProvincialCartagena de la Procuraduría le solicitó al alcalde de #Cartagena, @Daulaw, disponer medidas que garanticen la seguridad y la vida de los ciudadanos, los bienes públicos y la movilidad, sin afectar el derecho a la protesta pacífica de las comunidades”, indicó la entidad a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, se solicitó al mandatario distrital que considerare “la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad, para evaluar la presencia de factores de desestabilización en las jornadas pacíficas adelantadas, para prevenir hechos similares en próximas manifestaciones”.

En línea con lo anterior y de acuerdo con información de La W, este pedido se habría hecho con base en información de las autoridades donde señalan que a la capital bolivarense “han llegado personas de otras regiones del país con el objetivo de generar daños en infraestructura pública y privada, y empañar así las protestas en esta ciudad que han sido completamente pacíficas”.

Entre tanto, al alcalde Dau se le vió este miércoles recorriendo los diferentes puntos de concentración y bloqueos que se llevaron a cabo en la zona industrial de Mamonal, desde donde indicó que, así se hayan presentado bloqueos no se registraron hechos de violencia, y también se ha permitido “el paso de personas, carros y ambulancias con situaciones de urgencia”.

“Salimos a hacer un recorrido por los sitios de Cartagena que están siendo bloqueados hoy por las marchas y por lo paros, encontramos el sitio totalmente bloqueado, están quemando unas llantas, pero tengo que manifestar que hasta ahora todo ha sido pacífico, no ha habido nada de violencia, cuando han pasado algunos vehículos o algo de urgencia lo están dejando pasar, no se está causando perjuicio a nadie, se está impidiendo un poco la actividad comercial, pero me parece que a la gente hay que dejarla manifestar”, expresó el alcalde en La W.

Procuraduría pidió al Gobierno un alcalde ad hoc en Cartagena

William Dau en el Tribunal Administrativo de Bolívar. Foto: Colprensa

Tras la declaración de impedimento del alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, para vigilar el proceso de recolección de firmas que busca su revocatoria, la Procuraduría Regional de Bolívar, en cabeza de Ana Petro López, resolvió aceptar el impedimento y solicitar un alcalde ad hoc, es decir, será el presidente, Iván Duque, quien escoja al funcionario que tomará este cargo para que se haga bajo todos los parámetros de bioseguridad.

“La cantidad de malos pasos que ha dado en su administración, lo está llevando al desespero, nosotros, como comité revocatorio, creemos que nos van a apoyar, a decirle no más a William, porque no ha hecho nada por la ciudad y no ha invertido nada”, dijo Rafael Castro Otero, miembro de uno de aquellos comités.

La situación actual de Dau es similar a la de Daniel Quintero. La Procuraduría Regional de Antioquia, durante esta misma semana, pidió a la Presidencia de la República nombrar un alcalde ad hoc en Medellín, para que vigile los protocolos de bioseguridad que se llevarán a cabo durante las actividades relacionadas con el proceso de revocatoria de mandato que se está realizando en contra del alcalde.

