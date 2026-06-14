Los capturados al lado de “Chalá” y sus posibles vínculos con empresas de seguridad como falsos escoltas, en Medellín

Estos fueron los seis capturados en el operativo que resultó con la caída de alias Víctor Chalá - crédito @FicoGutierrez/X

Luego de la captura de Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, las autoridades están investigando los prontuarios no solo del responsable del homicidio del periodista de 25 años Mateo Pérez Rueda, sino de los otros cinco hombres detenidos que estaban con el presunto responsable de torturar y asesinar al joven comunicador.

Al parecer, los hombres que fueron detenidos tendrían vínculos con empresas de seguridad privada de Medellín, que explicarían las razones por las cuales estos hombres se hicieron pasar por escoltas al momento de su detención.

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Alias Chalá delinquió en la clandestinidad por al menos 10 años - crédito Policía Nacional

De acuerdo con las primeras indagaciones reportadas por el medio Teleantioquia, estos hombres fingieron ser contratistas de seguridad privada, y se trata de una hipótesis que ahora analizan los organismos judiciales.

Entre los capturados figura Óscar Javier Antolínez, que portaba una pistola Jericho calibre 9 milímetros, dos proveedores con munición y un teléfono iPhone 15 Pro Max. Las autoridades investigan su posible rol en el esquema de protección de “Chalá”.

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También fue detenido César Augusto Lara Alvarado, que llevaba una pistola Córdoba calibre 9 milímetros, proveedores y cartuchos, identificado como parte del componente armado que acompañaba al cabecilla, de acuerdo con el medio antioqueño.

Otros acompañantes, Luis Felipe Morales Cataño y Diego Alejandro Bernal Hernández, portaban teléfonos celulares de alta gama, aunque no tenian armas al momento del operativo. Las autoridades ahora verifican sus posibles funciones dentro de la estructura del frente 36 de las disidencias de las Farc.

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El líder criminal identificado como Jhon Édison Chala Torrejano cayó junto a otras cinco personas en un peaje ubicado a la altura del municipio de Flandes, en el departamento del Tolima - crédito Policía Nacional

En el procedimiento también fue capturado Wilfredo Hernández Botina. Dentro del vehículo donde se movilizaban, los uniformados encontraron otra pistola Pietro Beretta, abundante munición y cerca de 33 millones de pesos en efectivo, elementos que ahora forman parte del material probatorio.

Desde el medio local se informó que los investigadores buscan determinar si algunos de los capturados utilizaron la fachada de empresas de seguridad privada para facilitar desplazamientos, ocultar actividades ilegales o brindar protección a integrantes de estructuras armadas.

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Alias Chalá, uno de los líderes del frente 36, experto en drones y figura cercana de alias Calarcá

“Chalá” era considerado uno de los criminales más buscados de Antioquia antes de ser capturado en Tolima, tras más de una década en la clandestinidad, por quien ofrecían una recompensa de hasta $500 millones por su captura.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, era el cabecilla de una estructura de las disidencias de las Farc y tenía un trayectoria marcada por su papel como jefe de finanzas del frente Darío Gómez de las disidencias y por su experiencia en el manejo de drones y explosivos.

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“Este es Jhon Édison Chala Torrejano Alias “Víctor Chala”, un criminal con más de 10 años en las FARC, considerado hombre de confianza de alias “Calarcá”, el criminal que ha sido protegido del presidente Petro y máximo cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes", escribió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X.

La Novena Brigada del Ejército lo señaló como responsable de coordinar ofensivas armadas y estrategias de extorsión, especialmente en municipios del Huila y Tolima, como Colombia, Baraya, Tello, Villavieja, Neiva y Aipe.

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El alcalde Federico Gutiérrez informó sobre la captura de alias Chala y aseguró que era el hombre de confianza de alias Calarcá, "protegido del presidente Petro" - crédito @FicoGutierrez/X

Según explicó el secretario de Seguridad de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez, “ese sujeto llega al territorio con dos encargos especiales de alias Calarcá: uno, dar instrucción y entrenar a los integrantes de ese grupo criminal, porque al parecer es experto en el manejo de drones. Y segundo, perfilarlo para que, en caso de que se active el frente quinto, que va a ser liderado por Primo Gay, él quede encargado de lo que hacía Primo Gay en el 36”.

Por su parte, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional, calificó el resultado como un “resultado estratégico contra las estructuras criminales que pretenden sembrar terror en Antioquia. Con esta acción debilitamos su capacidad armada y financiera, enviando un mensaje claro: no habrá refugio para quienes atenten contra la vida, la libertad de prensa y la seguridad de los colombianos”, afirmó el alto oficial.

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