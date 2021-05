“Queremos cambiar la imagen que quedó de la selección”: Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado, actual campeón de la Copa Italia y figura de la Juventus de Turín dialogó en exclusiva con el programa ESPN FC Colombia luego del lanzamiento de su libro autobiográfico ‘Panita, esta es mi historia’. Andrea Guerrero

En entrevista con Andrea Guerrero, el mejor jugador colombiano hoy en Europa, habló del momento que vivió tras el cierre de temporada en Italia y compartió sus sensaciones previas ante la reanudación de las eliminatorias Conmebol contra Perú y Argentina. En el día de su cumpleaños, Cuadrado dijo que tenía la esperanza de lograr el objetivo de clasificar a la próxima Copa del Mundo pese a las complicadas actuaciones experimentadas contra Uruguay y Ecuador.

Esto dijo Cuadrado al respecto:

Jugando en el esquema deportivo del técnico Andrea Pirlo en Juventus, Cuadrado ha permanecido la mayoría de las veces en la posición de lateral por derecha, pero no es clara la posición preferida para él dentro del terreno de juego. En ese sentido, Andrea Guerrero le consultó en qué parte de la cancha tiene mejor rendimiento:

Siempre tengo la mejor disposición donde me quiera utilizar el profe, obviamente él sabe mis características y dónde puedo ayudar de buena manera siempre dando el 100 % y yo estoy con la mejor disposición. Siempre me he sentido bien jugando de extremo, pero por ejemplo, los últimos dos años he jugado más de lateral y me he sentido muy bien porque tengo el panorama desde atrás, sabes cuándo ir, cuándo sorprender y te da como una visión diferente que cuando estás en el frente de ataque porque tienes uno por delante, otro por detrás y te llegan. Algunas veces me gusta más arrancar de atrás porque tú puedes ser como sorpresa