Andrés Simón aseguró que Alejandra Azcárate es “arrogante e irrespetuosa”

Fotos originales tomadas de Instagram @AndresSimon_ y @LaAzcarateOficial

Alejandra Azcárate está, hoy por hoy, en el ‘ojo del huracán’ por cuenta de la revelación que hizo la Agencia de Periodismo Investigativo (API), sobre una avioneta que aterrizó con 446 kilogramos de cocaína en el aeropuerto El Embrujo de la isla de Providencia y llegó proveniente del aeropuerto Guaymaral (Bogotá), bajo el amparo de una empresa cuyo propietario es Sergio Jaramillo Arango, su esposo.

En ese sentido, la actriz y comediante bogotana ha recibido miles de críticas en redes sociales contra las cuales opinó a través de una reciente entrevista en W Radio. “No hay derecho a que nos acaben en redes sociales”, expresó.

Sin embargo, lo que pretendía ser una defensa contra los cuestionamientos, resultó siendo otra motivación para quienes opinaron al respecto, como el actor y presentador Andrés Simón, quien la llamó “arrogante” e “irrespetuosa”.

“Alejandra Azcárate pidiendo que no le hagan matoneo o malos comentarios en redes, cuando ella ha sido arrogante e irrespetuosa con mucha gente durante años, coherencia por favor, recoges lo que siembras”, fue el comentario que publicó quien fuera uno de los conductores de la desaparecida franja infantil ‘Playzone’.

Las respuestas a la publicación de Andrés Simón no se hicieron esperar y, entre los comentarios, cientos de usuarios respaldaron sus palabras con capturas de pantalla en las que se recuerdan viejos trinos de Azcárate. “Si me pides mi opinión, yo te la doy y a ti no te gusta ¿Qué te hace pensar que el problema es mío?” y “a quien le resulta agresiva la sinceridad es porque vive en la pasiva hipocresía”, fueron algunas de las frases que le echaron en cara los internautas a la también locutora de 43 años.

Hassam fue otra de las figuras públicas que hizo parte de las publicaciones sobre Alejandra Azcárate, pues aunque no escribió nada al respecto, sí compartió una captura de pantalla en la cual se evidencia que ella lo tiene bloqueado en Twitter. Mientras que Daneidy Barrera, mejor conocida en las redes sociales como ‘Epa Colombia’ y sobre quien Azcárate habló muy mal cuando salió a vandalizar una estación de Transmilenio, afirmó que no diría una sola palabra para no pagar con la misma moneda.

“Nada amiga, no yo voy a hablar nada de esa maric..., ella una vez habló mal de mí y me pordebajeó cuando lo de TransMilenio y yo no pienso pagar con la misma moneda. Cada quién hace con su vida un candelero, normal”, expresó la influenciadora y empresaria, sobre un comentario en el que la calificó de “vándala” y “figurín digital”.

A la polémica que enfrenta Alejandra Azcarate, se sumó un trino que publicó en 2019 y por el cual hoy cientos de internautas revivieron las veces en las que ella se ha manifestado en contra de quienes salen a marchar y los paros nacionales contra los gobiernos de turno.Y aunque Alejandra y su pareja fueron duramente cuestioados, hubo quienes la defendieron argumentando que el comentario relacionado al paro nacional no tiene nada que ver con el proceso judicial que ahora enfrentan con la Fiscalía y la fuerza pública colombiana.

Así avanza la investigación por la avioneta incautada

Según dijo Jaramillo en W Radio, desde este lunes se está llevando a cabo la audiencia en la fue aceptado como víctima temporalmente, tras la captura de Juan Cadena y Harold Rivera, de 31 y 53 años de edad. La diligencia de este lunes habría durado al menos siete horas y continúa este martes.

De acuerdo con El Tiempo, la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía adelantan una investigación y al parecer ya cuentan con varias pruebas que serían piezas claves.

Por un lado, hay una carta relacionada a una fundación sin ánimo de lucro que solicitó el préstamo de la avioneta para transportar ayuda humanitaria a Providencia. Hasta el momento, los entes se encuentran verificando la existencia de dicha fundación.