Yina Calderón asegura que Natalia París no le volvió a responder sus mensajes

Fotos Tomadas de Instagram @yinacalderonoficial y @nataliaparisartist

Hace algunos días causó un gran revuelo en redes sociales cuando se habló de una posible colaboración de guaracha entre Natalia París y Yina Calderón. Esto no solamente sucedió entre los seguidores de las dos productoras musicales, sino en la empresaria, quién le dedicó buen tiempo a composición musical, pero se quedó con sus famosas extensiones puestas.

Según relató Calderón, en entrevista con Pulzo, la artista se emocionó mucho cuando recibió la respuesta de Natalia a su propuesta, pero días después todo se fue desmoronando cuando la modelo dejó de responderle y dejándola en visto con los famosos chulitos azules con las pistas que envió para empezar el proyecto.

El periodista preguntó en qué iba la producción musical en colaboración con París, a lo que Calderón respondió que era admiradora de la DJ y que había asistido a algunos de sus toques, pero que no había tenido la oportunidad de hablar con ella directamente.

“Yo le propuse hacer una guaracha, le escribí y me dijo de una que si, me respondió por el directo de Instagram, que cuándo nos encontrábamos. Yo le escribí que tenía las pistas, que las revisara a ver cuál le gustaba, y literal... en visto”, mencionó la Yina Calderón a Pulzo.

Tomada de Youtube

De acuerdo con la entrevista que la empresaria de fajas concedió al medio de comunicación, dio a conocer que se sintió muy emocionada cuando Natalia le respondió que si era viable la realización de la guaracha, pero cuando dejó de responderle se sintió bastante decepcionada.

“Me siento como cuando uno le pide el cuadre a alguien, con unos nervios... respeto profundamente a Natalia París y quisiera que me acompañara en un tema. La admiro y la amo”, afirmó hace algunos meses la exprotagonista a través de sus redes sociales, cuando recibió la respuesta positiva.

La influenciadora se refirió al respecto, comentando que posiblemente el encuentro no se dio y mucho menos la colaboración, porque posiblemente la paisa haría otra colaboración con otro artista con quién ya estaría trabajando. Lo cierto es que hasta el momento, Natalia París no se ha pronunciado al respecto y sus seguidores deberán seguir esperando a que esta colaboración se presente.

“Va a sacar una con DJ Exótic, me siento desparchada. De pronto ahora la va a hacer con él, luego conmigo, pero por lo menos no me hubiera dejado en visto, o ‘ah linda listo yo escucho las pistas’”, señaló la empresaria en la entrevista.

Asimismo, la empresaria se refirió a lo rentable que es producir guaracha y aunque sus planes para este año son seguir enfocándose en la música, también le ha dedicado tiempo a sacar adelante su spa de uñas con bar incluido, un ‘glamping’.

“Esta música es originaria de Medellín, entonces hay muy poquitos exponentes de esto en Colombia, realmente en mi caso yo apenas estoy empezando, empecé haciendo música, aprendiendo a tocar la controladora, cuando empiecen los shows te cuento qué tan rentable es, pero en este momento no me ha generado dinero porque no hago shows”, comentó la generadora de contenido.

Cabe recordar que, Yina Calderón se hizo famosa luego de su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, del Canal RCN, de donde fue explusada por arrojar un cuchillo a uno de sus compañeros. Se ha sometido a varias cirugías plásticas para cambiar su aspecto físico y ha conseguido más de 480.000 seguidores en la red social de Instagram.

