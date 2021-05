‘Le digo que se retire y me dice que quiere ganar la Libertadores con América’: mamá de Adrián Ramos

Días atrás, la hinchada del América de Cali pensó que Adrián Ramos, capitán y referente del equipo en el ataque, iba a retirarse esta temporada. Lo supuso luego de que el delantero compartiera en una historia en Instagram el mensaje: “En la vida hay que saber tomar decisiones, unas con el corazón y otras con la cabeza, es solo saber el momento que estás pasando para tomar la adecuada”.

Lo cierto es que ‘Adriancho’, como le apodan de cariño, más allá de los 35 años que tiene, no estaría dispuesto a dar su paso a un costado. Así se lo explicó a los hinchas el mismo día en que publicó el mensaje y lo confirmó su mamá Anayiber Vásquez, en Gol Caracol.

Pese a que Adrián Ramos se coronó campeón de la Liga BetPlay en diciembre de 2020 con América de Cali, que sumó su estrella número 15, quiere retirarse del fútbol solo hasta que se consagre con el equipo escarlata en la Copa Libertadores.

“A veces lo siento aburrido, a veces contento. Le digo que si ve que no puede más que se retire. Además, ya lleva muchos años y ya cumplió todo. Sin embargo, me dice que no, que espere, que quiere ganar la Libertadores con América y seguir aportando en el club”, le dijo Anayiber al medio en mención.