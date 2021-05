‘La Liendra’ estrenó nuevo look y así reaccionaron sus seguidores

Influenciador colombiano 'La Liendra'. Foto: @la_liendraa

El influenciador antioqueño ‘La Liendra’ regresó a Medellín con una sorpresa que logró sorprender a sus miles de seguidores en redes sociales, pero en especial a su novia, la también influenciadora ‘Dani Duke’. Con un nuevo look, con el fin de cerrar ciclos, se mostró más seguro de sí mismo y hasta con ganas de emprender nuevos proyectos aparte de la creación de contenidos en internet.

En las últimas horas, ‘La Liendra’ publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de cuatro fotos que ya alcanza las 338.115 reacciones y acumula más de 3.500 comentarios. Luego de esto, el paisa compartió un video posando con su nuevo peinado, el cual le gustó aún más a las personas que lo siguen.

“Esto de ser hombre es demasiado bueno, es que uno de hombre se corta el pelo y cambia demasiado, ¿si o no? Es como si nos hubiéramos operado, a lo bien. Uno se motila bien y sale de las barbería y uno se siente como todo empoderado”, mencionó además en varias historias que subió a la misma red social.

Al parecer, a sus seguidores les gustó mucho verlo con su cabello más corto, levantado y todavía con un tinte rubio, pues al influenciador le cayó una lluvia de buenos comentarios. De hecho, el creador de contenidos abrió una encuesta en sus historias en la misma red social pidiéndole a los usuarios que opinaran si verdaderamente le luce o no su nuevo look. “Yo no me voy a agrandar aunque el peluqueado me haya quedado bien. Pero mucha gente si me ha dicho: Hey ‘Liendra’ quedaste muy parecido a Mario Casas, pero tampoco”, añadió en sus historias.

'La Liendra' estrenó nuevo look

Es más, ‘La Liendra’ se atrevió a decir que con este cambio siente que podrían llegar nuevas oportunidades a su vida, pues estaría dispuesto a dedicarse al modelaje y dejar a un lado su trabajo en internet. “Ser lindo trae problemas y trae cambios, quedé tan perfecto que me sobran propuestas. Si me llaman de modelaje, me cambio”, mencionó.

Sin duda alguna, a quien más le sorprendió cómo luce ‘La Liendra’ fue a su novia, ‘Dani Duke’, quien grabó un video admitiendo que el nuevo peinado le quedó muy bien al influenciador. “Yo veo a ese hombre y digo: ohhhh, ese hombre es mío”, se le escucha decir en la grabación.

El influenciador paisa compartió un pantallazo de una reciente conversación por WhatsApp con su novia en el que se puede leer que ella le expresó cuánto le gustó como quedó. “Qué es ese hombre tan papasito. Bebé, o sea, me dio novisitis, estás tan papasito, no puedo con tanto”, dijo textualmente ‘Dani Duke’.

Así mismo, el antioqueño, a petición de sus seguidores, mostró pantallazos de algunas cosas que tiene en su celular como conversaciones de WhatsApp, la sección de notas, su fondo de pantalla, su registro de llamadas, su foto de perfil en la red de mensajería, su chat de Instagram y hasta las respuestas que le ha dejado al futbolista Cristiano Ronaldo en sus historias de la misma red social.

Por último, vale recordar que en días pasados el influenciador estuvo en un pequeño pueblo de Risaralda, llamado La Virginia, entregando mercados, pañales y otros objetos que decenas de familias han necesitado luego de que resultaran afectadas por las inundaciones que se registraron y que les hicieron perderlo todo. Aprovechó sus redes para contar detalles de cómo le fue y del buen recibimiento que tuvo por parte de la población.

