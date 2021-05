Marcela Reyes responde a críticas por la crianza de su hijo

Marcela Reyes y B King. Foto: Instagram @marcelareyes

La influenciadora Marcela Reyes nuevamente ha sido blanco de críticas en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, la artista ha respondido a través de sus historias de la red social varios de los interrogantes que le dejaron en la casilla de ‘preguntas y respuestas’ que es muy popular entre los famosos para interactuar con sus seguidores. En esta oportunidad un internauta le cuestionó por no estar presente en el cuidado de su hijo Valentino.

“Tan relajada y el hijo criándoselo la mamá y cree que con plata lo llena todo y así se dice llamar mamá jaja”, señalaba el cuestionamiento a la DJ.

Pues bien, la productora de guaracha que actualmente se encuentra fuera del país por motivos laborales, como ella lo indica en los videos, no dudó en darle una contundente respuesta a este seguidor.

Marcela Reyes habló de su hijo

“Gracias a Dios que cuento con esa mamá tan hermosa, que me cría a mi hijo mientras hago todo por ellos, que no les falte el alimento, que no les falte el techo, que no les falte nada y darles lo mejor siempre a ellos dos que son todo para mí, que lo hago con todo el amor”, respondió Marcela Reyes a su seguidor.

En otra historia, se puede apreciar como otra persona, con actitud completamente diferente, le dice a la artista: “no prestes atención a los malos comentarios, pocas personas se esfuerzan por la familia”, a lo que la bella modelo le respondió:

“Bebés yo realmente no me doy mala vida por esos comentarios, solo que me gusta aclararlos, a veces la gente es como boba, creen que porque me ven en la vida nocturna tocando en una rumba ya estoy enrumbada, no, yo estoy es trabajando, trasnochando, guerreándomela fuera de mi país”, fueron las palabras de la artista a sus detractores.

Adicionalmente, la artista señaló que antes de tocar se toma unos tragos de whisky para subirse entonada, también afirmó que no ha disfrutado de la playa, que ha estado trabajando en sesiones de fotos para ser imagen de diferentes marcas y que cuando se baja de los toques inmediatamente se va a dormir.

De igual manera, hubo también seguidores interesados por su actual pareja, por saber con quién está saliendo, pues muchos consideran que el novio de la productora musical es demasiado joven para ella.

“Qué le vio al man con el que está, es muy niño para ti”, fue la pregunta que le hicieron sobre su novio.

Marcela Reyes habló de su novio

“Que es lo que no le encuentro, que no me gusta, porque todo me gusta” ,fue la introducción a la respuesta, resaltando todas las cualidades que tiene su pareja, entre las que destacó la ayuda que le brinda con el cuidado de su hijo mientras ella está en las giras y cuando su mamá tiene otras actividades por realizar.

“Soy feliz, puedo trabajar tranquilamente, no tengo que estar cuidándole como dicen vulgarmente ‘el rabo’, me ama a mi hijo, me apoya y además tiene unos cuantos centímetros a su favor... porque niñas díganme si ese novio que yo tengo no está demasiado papasito”, contó la modelo y presentadora.

En anteriores oportunidades, Marcela Reyes ya había sido cuestionada porque consideraban que su hijo estaba siendo malcriado por un video que ella misma publicó en su cuenta de Instagram donde se veía el comportamiento del niño y hubo comentarios de personas que le recomendaban poner reglas en su casa para que el niño respete una hora tan importante como la comida.

