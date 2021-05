Gustavo Petro sigue liderando la intención de voto en Colombia, según encuesta Guarumo

Bogotá, 12 de junio de 2018. El candidato a la presidencia Gustavo Petro, se reunió con las centrales obreras y sindicatos. (Colprensa - Luisa González).

Este martes se conoció la más reciente encuesta de Guarumo aplicada a 1.480 colombianos sobre cuatro puntos centrales de interés nacional: Gobierno del presidente Iván Duque; Coronavirus; Paro Nacional; y Elecciones 2022.

Sobre este último punto, la encuestadora reveló lo que otras han ido demostrando sobre las elecciones presidenciales del próximo año y es que el senador Gustavo Petro lidera la intención del voto, al menos por ahora, cuando no se conoce el candidato oficial del uribismo. El líder de la Colombia Humana aparece con un 20,6 % de la intención de voto.

En segundo lugar aparece Sergio Fajardo, uno de los precandidatos de la Coalición de la Esperanza con el 9,8 % de la intención. En un empate técnico con Fajardo aparece el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con la intención de voto del 8,5 % de los medidos.

En cuarto lugar, según la encuesta de Guarumo, aparece el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con el 4,5 %. Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón y Humberto de la Calle siguen la lista con el 3 %, 2,8 % y 2,3 %, respectivamente.

Sorprende además en esta encuesta, el alto porcentaje de personas que no tiene un candidato y es una cifra que inclusive supera a lo logrado por Petro. Por ninguno de los candidato votó el 20,4 % de los encuestados. Por la opción de otro que no está en la lista votó el 8,3 % y el no sabe y no responde sacó el 15,8 %.

Sobre la favorabilidad del presidente Iván Duque apenas llegó al 28,9 % mientras que la desfavorabilidad alcanzó el 58,7 %, según la medición de Guarumo. Sobre el tema del paro nacional, la encuestadora consultó: “¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la forma como ha manejado el presidente la situación actual de protestas?”. A lo que 55,6 % dijo estar en desacuerdo, frente a un 34,6 % que sostuvo estar de acuerdo.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro incrementan su imagen negativa, según Invamer

Este 24 de mayo se conocieron los resultados de la encuesta de Invamer Pool, que mide los índices de aprobación de los mandatarios locales, regionales y otros dirigentes políticos. De acuerdo a la encuesta, el expresidente Álvaro Uribe tuvo una de las cifras más sorprendentes por sus seguidores: su imagen desfavorable continúa incrementándose. La del senador Gustavo Petro también tuvo puntos interesantes a analizar.

De acuerdo con el estudio, el líder natural del Centro Democrático pasó del 58 % en febrero, al 65 % en abril y, ahora en mayo, según Invamer, al 73 % de imagen negativa. Es decir que, en tan solo cuatro meses, la imagen negativa de Uribe subió 15 puntos.

Llama la atención estos resultados, pues antes del paro y la controversia suscitada por los trinos de el también exsenador, su imagen era del 60 % y ahora tuvo un importante incremento de desaprobación.

De acuerdo con la encuesta, el senador Gustavo Petro aumentó su favorabilidad en tres puntos en la opinión de quienes respondieron y tuvo tres puntos de incremento en su imagen negativa, que pasó del 45 al 48 %. Es decir, su imagen desfavorable se ubica en el 38%.

Iván Duque fue quien tuvo la peor racha. La desaprobación actual del primer mandatario es del 76 %, de acuerdo con los resultados de una encuesta de Invamer Pool que mide los índices de aprobación de los mandatarios locales y regionales, dados a conocer este 24 de mayo.

