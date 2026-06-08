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María José Pizarro rechazó rumores de crisis interna tras ausencia en actos con Iván Cepeda: “Vienen noticias”

La jefa de debate del candidato del Pacto Histórico defendió el trabajo colectivo y afirmó que la prioridad está en fortalecer el apoyo electoral para la segunda vuelta

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La congresista aseguró que sigue al frente de tareas políticas en la campaña de Iván Cepeda y resaltó que el objetivo es construir una mayoría amplia de cara al balotaje - crédito Colprensa
La congresista aseguró que sigue al frente de tareas políticas en la campaña de Iván Cepeda y resaltó que el objetivo es construir una mayoría amplia de cara al balotaje - crédito Colprensa

María José Pizarro negó que existan tensiones internas en el Pacto Histórico después de su ausencia en actividades públicas junto a Iván Cepeda y anticipó que habrá novedades en los próximos días.

La senadora y jefa de debate del candidato presidencial se refirió a los comentarios surgidos en redes sociales sobre su supuesto distanciamiento del aspirante oficialista en plena recta final hacia la segunda vuelta electoral.

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En recientes jornadas, la ausencia de Pizarro junto a Cepeda en actos clave de la campaña presidencial, como la Marcha Carnaval por la vida en Ibagué y encuentros con barras futboleras, alimentó versiones sobre posibles desacuerdos internos en la coalición.

María José Pizarro fijó posición frente a señalamientos sobre presuntas presiones al voto en medio de la campaña presidencial - crédito María José Pizarro/Facebook
María José Pizarro negó que existan tensiones internas en el Pacto Histórico después de su ausencia en actividades públicas junto a Iván Cepeda y anticipó que habrá novedades en los próximos días - crédito María José Pizarro/Facebook

A esto se sumaron imágenes donde la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, acompañó al candidato, mientras la senadora compartía la agenda de campaña desde sus redes, pero sin aparecer a su lado.

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Las especulaciones aumentaron después de que el periodista Jacobo Solano planteó en plataformas digitales preguntas sobre la ausencia de Pizarro y si se le responsabilizaba por la derrota en primera vuelta. En ese contexto, la congresista respondió: “Sigo, como desde el primer día, cumpliendo las tareas políticas que me ha encomendado Iván Cepeda”.

Desde la primera vuelta presidencial, la candidatura de Cepeda sufrió un revés frente al ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien obtuvo el 43,74% de los votos frente al 40,90% del oficialismo, dejando interrogantes sobre el rumbo de la campaña antes de la segunda vuelta del 21 de junio.

Pizarro ocupa la jefatura de debate y lidera las alianzas estratégicas dentro del Pacto Histórico, rol que la ha mantenido activa en distintos frentes.

“Una campaña se construye en muchos frentes, en las calles, en los territorios, en las redes y tendiendo puentes con los sectores democráticos del país, eje clave que sigo impulsando. Vendrán noticias”, sostuvo la senadora, sin profundizar sobre las razones específicas de su ausencia en los eventos recientes.

María José Pizarro - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro se pronunció en su cuenta oficial de X y negó que haya salido de la campaña del Iván Cepeda - crédito @PizarroMariaJo/X

La discusión sobre la dinámica interna de la campaña tomó fuerza tras la inquietud pública sobre el equipo que rodea a Cepeda. En las últimas actividades, la presencia de Susana Muhamad junto al candidato fue notoria, mientras que la participación visible de Pizarro se limitó a publicaciones en redes sobre actividades de la campaña y su rechazo a hechos violentos, como el ataque al ‘Ivanchomóvil’ en Bogotá. “Rechazamos de manera categórica esta escalada de violencia, ataques e intimidaciones contra nuestra fuerza política”, expresó la senadora.

El nombramiento de Quilcué como compañera de fórmula de Cepeda provocó preguntas sobre el papel de Pizarro dentro de la campaña, especialmente luego de que se viralizaran imágenes de la senadora con semblante serio en presencia de la candidata vicepresidencial.

Gustavo Bolívar consideró que el gesto de Pizarro no reflejaba un desacuerdo por la designación de Quilcué. “Yo no creo que ella haya tomado mal el nombramiento de Aída. Son amigas, yo las vi conversando animadamente y seguramente la va a acompañar”, dijo el senador.

Pizarro insistió en que el objetivo principal de la campaña es asegurar la victoria en la segunda vuelta y construir una mayoría amplia.

“Se trata de ganar en segunda vuelta y los esfuerzos de toda nuestra gente están centrados en ello. Lo importante hoy no son los rumores sino construir la mayoría que Colombia necesita”, afirmó la senadora.

insistió en que el objetivo principal de la campaña es asegurar la victoria en la segunda vuelta y construir una mayoría amplia - crédito Colprensa
insistió en que el objetivo principal de la campaña es asegurar la victoria en la segunda vuelta y construir una mayoría amplia - crédito Colprensa

La campaña de Iván Cepeda se encuentra en una fase de ajustes y reorganización, en la que distintos actores cumplen funciones en áreas como recorridos territoriales, comunicación y alianzas. Mientras tanto, la ausencia de Pizarro en algunos escenarios ha sido interpretada desde distintos ángulos, pero la senadora recalca que sigue cumpliendo las tareas asignadas y que próximamente habrá noticias sobre su papel en la recta final de la contienda.

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