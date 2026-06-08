Centro Democrático desestimó denuncia de Iván Cepeda por supuesto autoatentado de Abelardo de la Espriella: “¡Mal perdedor!”

El partido mencionó otras irregularidades que habrían beneficiado a la campaña de Cepeda - crédito Colprensa

La denuncia de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, sobre un supuesto autoatentado que estaría planeando al interior de la campaña de Abelardo de la Espriella, ha generado diferentes reacciones en la clase política colombiana.

Para el aspirante presidencial de izquierda, el presunto plan se ejecutaría en los días previos al 21 de junio, la fecha fijada para la segunda vuelta presidencial en Colombia.

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“Por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección”, comentó Cepeda en X.

Iván Cepeda denunció supuesto autoatentado en la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X

Mientras que algunos respaldaron al progresista, otros consideraron que es una forma de distracción a la contienda electoral, teniendo en cuenta que solo faltan 14 días para la segunda vuelta entre ambos aspirantes a la Casa de Nariño.

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Es el caso del partido Centro Democrático que, en la misma red social, tildó al senador del Pacto Histórico como un “mal perdedor” y aseguró que esta estrategia no le garantizaría obtener el respaldo de los colombianos en el segundo balotaje.

Adicionalmente, la colectividad opositora al Gobierno de Gustavo Petro resaltó que lo expuesto por Cepeda no tiene las pruebas que corroborarían su denuncia. “¡Mal perdedor! El comunicado de Cepeda no tiene pruebas, solo busca desviar la atención desesperadamente”, escribió el partido político en la plataforma digital.

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El partido también denunció irregularidades que habría beneficiado a Iván Cepeda - crédito @CeDemocratico/X

Del mismo modo, el Centro Democrático manifestó que solo existe unas posibles evidencias de irregularidades en la jornada electoral que, según ellos, beneficiaron la candidatura del líder de izquierda colombiana.

“El único montaje real que conocemos es este: 218 mesas donde el 100% de los votos fueron para Iván Cepeda. Nos preguntamos cuántas mesas más están preparando”, denunciaron.

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Otras reacciones

Al interior de la colectividad política, varios dirigentes políticos también rechazaron las declaraciones de Iván Cepeda.

El representante y senador electo Andrés Forero consideró que la información del candidato presidencial del progresismo solo intenta contrarrestar la diferencia electoral obtenida por Abelardo de la Espriella, que fueron más de 650.000 votos.

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El congresista sostuvo que habría más intención de un atentado contra Cepeda por parte de miembros afines a su campaña - crédito @AForeroM/X

“Abelardo ganó la 1ra vuelta y las encuestas apuntan a que ganará la 2a, pero según el títere de Petro el puntero planea un autoatentado. Eso no lo cree nadie. Tiene más sentido que aliados de Cepeda busquen atentar contra su rival, él se enteró y esta es la forma de advertirlo”, comentó.

A su turno, el congresista Hernán Cadavid se burló de la denuncia de Cepeda, y recordó que, durante el ataque contra su compañero Miguel Uribe Turbay, hubo sectores afines al Gobierno que consideraron el hecho como un autoatentado.

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“De los mismos creadores de ‘el atentado a Miguel Uribe fue un montaje’. Iván Cepeda está totalmente desesperado”, expresó.

El congresista asegura que Iván Cepeda está desesperado por su resultado adverso en las elecciones presidenciales - crédito @hernancadavidma/X

Iván Cepeda reconoce los resultados

El mensaje sobre el supuesto autoatentado se conoció después de que Cepeda reconociera los resultados de la primera vuelta y confirmara su paso al balotaje como rival directo de De la Espriella.

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“Desde el comienzo de la campaña electoral, he respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas”, precisó.

Luego añadió que, en su condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, y “una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”.

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Iván Cepeda reconoció los resultados del 31 de mayo - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El mensaje marcó distancia de las críticas formuladas por el presidente Gustavo Petro contra el proceso, en el que rechazó los resultados del preconteo y cuestionó el funcionamiento del software de escrutinio utilizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Según afirmó, existirían supuestas anomalías y un “desfase” en el censo electoral. “No los acepto (…) Nosotros no manejamos la Registraduría, ni el Consejo Electoral, ni nada. No cuidaron la transparencia de las elecciones”, declaró el mandatario colombiano el mismo día de las elecciones.

Abelardo de la Espriella llegó a esa instancia con 43,74% de los votos, equivalentes a 10.361.499 sufragios, mientras Cepeda obtuvo 40,90% y 9.688.361 votos, según el reporte final entregado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).