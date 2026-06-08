Un ciclista cayó a centímetros de la llanta de un tractocamión en la vía Sibaté-Soacha: todo quedó en video

La caída ocurrió cuando el ciclista perdió la estabilidad y terminó en el suelo cerca de las llantas del tractocamión - crédito @PasaenBogota/X

La vía Sibaté - Soacha fue escenario de un momento de alto riesgo cuando un ciclista sufrió una caída justo delante de un tractocamión, quedando a escasos centímetros de las llantas del vehículo.

El hecho, captado en video y difundido en redes sociales, mostró la secuencia exacta en la que el deportista, vestido con ropa negra, intentó apoyarse con el pie izquierdo y perdió el equilibrio.

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La grabación evidencia cómo, al intentar estabilizarse en medio del corredor vial, el ciclista terminó cayendo peligrosamente cerca del tractocamión que circulaba detrás.

La situación, que pudo haber tenido consecuencias graves, se resolvió gracias a la reacción inmediata de otros ciudadanos y del propio conductor del camión, quienes detuvieron su avance y auxiliaron al afectado.

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La caída ocurrió cuando el ciclista perdió la estabilidad y terminó en el suelo cerca de las llantas del tractocamión - crédito Captura video

Este incidente en la vía entre Sibaté y Soacha generó preocupación entre los testigos y usuarios habituales de la ruta, pues el ciclista estuvo a punto de ser atropellado por el vehículo pesado.

Según el video compartido, la caída se produjo cuando el ciclista intentó usar su pie como apoyo, lo que ocasionó la pérdida de estabilidad justo en el momento en que el camión pasaba junto a él. El acompañante, también en bicicleta, pudo evitar el accidente y se mantuvo a salvo.

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Testigos intervinieron de inmediato, frenando sus vehículos para socorrer al ciclista y garantizar que recibiera ayuda rápidamente. La reacción del conductor del tractocamión, que logró detener el pesado vehículo a tiempo, fue fundamental para evitar una tragedia.

El hecho circula actualmente en plataformas digitales, donde los usuarios advierten sobre la necesidad de mantener la mayor atención y respetar las normas de tránsito en corredores donde convergen diferentes tipos de transporte.

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La reacción de los ciudadanos y del conductor evitó que la caída del ciclista junto al tractocamión tuviera consecuencias mayores.- crédito Altimetrías de Colombia

“Tiene huevo va bien lento, y se cae por ir tan lento, poniendo es riesgo a los demás”; “Vea pues si pueden frenar, yo pensé q por ser vehículos así de grandes y no se cómo siempre dicen la única forma de frenar era con las personas abajo”; “El de la mula muy precavido sabiendo que delante tiene un imbécil”; “La moda trae muertes. Una vía repeligrosa y gente inexperta, mezcla mortal”; “Y todo se hubiera solucionado si los de las bicicletas dejan pasar al de la mula y no estar ahi ocasionando peligro innecesario”; “Menos mal estaba grabando por qué si no, le echan la culpa al de la mula”; “Mucho ciclista imprudente!!! Por todo lado”: fueron algunos mensajes.

La vía Sibaté - Soacha es conocida por el paso frecuente de ciclistas y vehículos pesados, lo que incrementa el riesgo de accidentes como el registrado en el video.

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Joven de 19 años murió atropellado en Facatativá por presunto conductor ebrio: “Era una promesa del ciclismo”

La tarde del domingo 17 de mayo de 2026, Wilfreth Aguilera Torres, un joven ciclista de 19 años, perdió la vida en la vía Los Alpes - Facatativá, en el sector conocido como Alto de La Tribuna.

Una camioneta Renault Duster roja lo embistió mientras entrenaba, lo que provocó una inmediata reacción de las autoridades locales, que iniciaron una investigación formal sobre lo sucedido.

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La camioneta Renault Duster roja fue identificada por las autoridades como el vehículo que embistió al joven ciclista cuando entrenaba en la vía Los Alpes, en el sector Alto de La Tribuna. - crédito El tiempo

El caso ha generado conmoción entre la comunidad deportiva y los habitantes de la región, quienes han expresado su preocupación por la seguridad de los ciclistas en las carreteras. Los informes oficiales confirman que la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital San Rafael de Facatativá, donde falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

La investigación apunta a que el conductor del vehículo, una Renault Duster Expression modelo 2017, habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. El comparendo correspondiente, según el reporte oficial, se emitió a las 5:20 p. m. y registró como causal “conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas”.

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Las circunstancias del accidente quedaron documentadas en el reporte de Medicina Legal, que describió que la bicicleta de Aguilera Torres quedó partida en dos tras el impacto, reflejando la fuerza de la colisión. El informe también detalla que el vehículo implicado cuenta con un cilindraje de 1.599 y capacidad para cinco ocupantes.

El cuerpo de Wilfreth Aguilera Torres fue entregado a sus familiares una vez concluyeron los trámites en el centro médico. La comunidad espera que la investigación determine las responsabilidades y que se tomen medidas para prevenir hechos similares en el futuro.

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