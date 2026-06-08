Colombia

Iván Cepeda provocó críticas al pedir que quienes no les gusta Colombia se vayan del país: “Fatal”

La postura del aspirante del Pacto Histórico desencadenó reacciones de líderes de opinión y representantes de partidos, quienes pusieron en duda la coherencia de su mensaje

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La publicación del candidato del Pacto Histórico, acompañada de una canción, motivó respuestas que calificaron su postura como excluyente y alejada de la unidad nacional - crédito Luisa González/REUTERS
La publicación del candidato del Pacto Histórico, acompañada de una canción, motivó respuestas que calificaron su postura como excluyente y alejada de la unidad nacional - crédito Luisa González/REUTERS

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, fue foco de controversia luego de publicar en sus redes sociales el mensaje: “Si no te gusta Colombia, nuestra gente, nuestra cultura y nuestra comida: ¿POR QUÉ NO TE VAS DEL PAÍS? (sic)”.

La publicación, que incluyó la canción “¿Por qué no se van?” del grupo chileno Los Prisioneros, generó respuestas de figuras políticas y sociales, quienes cuestionaron el sentido y el tono de la propuesta.

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Lina María Garrido, representante de Cambio Radical, respondió: “Este tipo de mensajes y estrategias confirman que usted va a perder. ¿Quién lo está asesorando? ¡Fatal! (sic)”. Su comentario reflejó el rechazo en distintos sectores frente a la postura de Cepeda.

Lina María Garrido - crédito @linamariagarri1/X
Lina María Garrido, representante de Cambio Radical, respondió: “Este tipo de mensajes y estrategias confirman que usted va a perder. ¿Quién lo está asesorando? ¡Fatal! (sic)” - crédito @linamariagarri1/X

El exsenador Humberto de la Calle opinó: “Es entendible este grito de protesta. Pero como publicidad de un candidato presidencial que propone un Acuerdo Nacional, es contradictorio. Y creo que afecta la tradicional postura de IC en defensa de los derechos humanos de TODOS (sic)”. De la Calle destacó la incompatibilidad entre el discurso de unidad nacional y el mensaje de exclusión.

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Humberto de la Calle - crédito @DeLaCalleHum/X
Humberto de la Calle destacó la incompatibilidad entre el discurso de unidad nacional y el mensaje de exclusión - crédito @DeLaCalleHum/X

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, planteó: “¿Entonces será que su jefe Gustavo Petro que se consiguió nacionalidad italiana y pasaporte italiano y qué pasó los meses de la pandemia en Italia está pensando en irse del país? (sic)”. Peñalosa vinculó la discusión con la doble nacionalidad y la residencia en el exterior de figuras políticas.

Enrique Peñalosa - crédito @EnriquePenalosa/X
Enrique Peñalosa vinculó la discusión con la doble nacionalidad y la residencia en el exterior de figuras políticas - crédito @EnriquePenalosa/X

Daniel Carvalho, representante de la Coalición Centro Esperanza, expresó: “Qué feo mensaje viniendo de quien quiere ser el garante de la unidad nacional. ¿Qué pretende? (sic)”. Su declaración cuestionó la imagen de Cepeda como promotor de la unidad.

Daniel Carvalho - crédito @davalho/X
Daniel Carvalho cuestionó la imagen de Iván Cepeda como promotor de la unidad - crédito @davalho/X

La exministra de Agricultura Cecilia López Montaño manifestó: “Senador, con todo respeto, a mi nadie me saca de mi país, así algunas cosas no me gusten. Yo me quedo en Colombia, gane quien gane (sic)”. La respuesta enfatizó la decisión de permanecer en Colombia ante cualquier circunstancia política.

Cecilia López Montaño - crédito @CeciliaLopezM/X
La respuesta de Cecilia López Montaño enfatizó la decisión de permanecer en Colombia ante cualquier circunstancia política - crédito @CeciliaLopezM/X

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila señaló: “Si no te gusta el Gobierno Petro. Vota bien en segunda vuelta. NO VOTES POR CEPEDA. Y quédate en tu país, luchando por la democracia y por sacarlo adelante. Este es el Iván Cepeda del tal ‘acuerdo nacional’. Así pasó en Venezuela y millones terminaron huyendo, desterrados por la dictadura (sic)”. Dávila relacionó el mensaje de Cepeda con episodios migratorios en otros países de la región.

Vicky Dávila - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila relacionó el mensaje de Cepeda con episodios migratorios en otros países de la región - crédito @VickyDavilaH/X

El exsenador Jorge Enrique Robledo criticó: “Esta invitación de Iván Cepeda a los colombianos para que se vayan del país, es de lo más equivocado que he oído. Porque se van por falta de oportunidades laborales, oportunidades que tampoco han aumentado en el gobierno de Gustavo Petro. Porque la principal riqueza de los países es la gente, pues se puede producir más riqueza y puede ampliarse el mercado. Porque entre 2022 y 2024 emigraron 1,33 millones de colombianos, pésima cifra sobre la que Petro, que es tan hablador, no ha dicho ni pío (sic)”. Jorge Enrique Robledo aportó cifras sobre migración y cuestionó las condiciones económicas actuales.

Jorge Enrique Robledo - crédito @JERobledo/X
Jorge Enrique Robledo aportó cifras sobre migración y cuestionó las condiciones económicas actuales - crédito @JERobledo/X

Las respuestas pusieron en duda la coherencia del mensaje de Cepeda con el proyecto político del Pacto Histórico. De la Calle hizo referencia a la defensa de los derechos humanos, mientras Carvalho y Garrido objetaron la estrategia comunicacional. La inclusión de la canción de Los Prisioneros sumó un componente simbólico al debate.

Diversos sectores subrayaron que la migración responde a factores estructurales y no únicamente a cuestiones políticas o culturales. El intercambio evidenció la polarización en la campaña presidencial, donde las palabras de los candidatos adquieren un peso especial.

Iván Cepeda disputará la Presidencia de Colombia el 21 de junio de 2026 con Abelardo de la Espriella, en un ambiente marcado por la sensibilidad sobre temas de identidad, pertenencia y migración.

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