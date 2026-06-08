Así quedó la selección Colombia en el ránking FIFA tras la victoria a Jordania y previo al debut en la Copa Mundial 2026

La selección Colombia terminó sus partidos de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

La selección Colombia jugó su último partido de preparación, previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante la selección de Jordania, equipo afiliado a la Confederación Asiática de Fútbol y que en la Copa del Mundo integra el grupo J junto a Argentina, Argelia y Austria.

El partido le sirvió a Colombia para hacerse una idea más cercana de lo que será el duelo debut en la Copa Mundial de la FIFA contra Uzbekistán, selección de la misma Confederación, que será debutante en una Copa del Mundo y con un estilo de juego similiar al de los finalistas de la Copa Arabe del 2025.

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El partido se abrió a poco de finalizar el primer tiempo a favor de la selección Colombia luego de que James Rodríguez se juntara con Gustavo Puerta y el primero filtrara el balón a Jhon Arias, que tras un pequeño tropiezo con un defensor, quedó de cara al área para definir al palo de la mano izquierda del portero.

James Rodríguez mostró avances en su recuperación física de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

El tanto llegó luego de un postazo de la selección de Jordania, que fue de las pocas aproximaciones claras que tuvo a la meta de Colombia, custodiada en el primer tiempo por Camilo Vargas y en el segundo tiempo por Álvaro Montero.

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El segundo gol para la selección Colombia, y con el que se cerró el partido, fue en el segundo tiempo al minuto 55 con una nueva participación de James Rodríguez que filtró un balón por la banda derecha para Santiago Arias, cuya carrera se vio beneficiada por el amague de Jefferson Lerma. El lateral derecho lanzó un centro perfecto al centro del área, a donde nuevamente apareció Jhon Arias para marcar de cabeza el 2-0.

La victoria le permitió a Colombia sumar 2.36 puntos en la tabla del ránking de la FIFA, en donde se ubica en la posición 13, la misma que ocupaba antes de los partidos contra Costa Rica y Jordania, con 1698.35.

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Gustavo Puerta pudo ganarse la titular sobre Richard Ríos en los partidos contra Costa Rica y Jordania - crédito FCF

La selección más próxima a la Tricolor es Italia, con 1704.73 puntos, luego de ganar ante Grecia y Luxemburgo en la fecha FIFA de junio; sin embargo, la campeona del mundo en Alemania 2006 no clasificó a la Copa del Mundo, por lo que es muy factible que la tricolor descuente los 6.38 puntos de diferencia durante la fase de grupos.

Por abajo de la Amarilla aparece la selección de México a poco menos de 10 unidades. Los anfitriones, que ocupan el grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, ganaron un último amistoso 5-1 contra Serbia, pero tienen difíciles rivales en la primera ronda.

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Los tres partidos de Colombia en la fase de grupos del Mundial serán ante Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Así está el ránking FIFA a tres días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Argentina: 1876.12 puntos. España: 1873.01 puntos. Francia: 1869.43 puntos. Inglaterra: 1827.05 puntos. Portugal: 1766.18 puntos. Brasil: 1765.86 puntos. Marruecos: 1755.10 puntos. Países Bajos: 1751.10 puntos. Bélgica: 1742.24 puntos. Alemania: 1735.77 puntos. Croacia: 1714.87 puntos. Italia: 1704.73 puntos. Colombia: 1698.35 puntos. México: 1687.48 puntos.

Estos son los partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Gustavo Puerta y Jhon Arias fueron dos de lo jugadores más destacados de la victoria 2-0 de la selección Colombia contra Jordania - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).