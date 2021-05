Egan Bernal sobre la etapa 17 del Giro de Italia: “Si gano por un segundo estaré igual de feliz”

Cycling - Giro d'Italia - Stage 17 - Canazei to Sega di Ala, Italy - May 26, 2021 Ineos Grenadiers rider Egan Arley Bernal Gomez of Colombia after stage 17 REUTERS/Jennifer Lorenzini

Este miércoles se corrió la etapa número 17 del Giro de Italia, en la que el pedalista inglés Daniel Martin se ganó la fracción. Por su lado, Egan Bernal quien, a pesar de tener una etapa muy difícil, sigue luchando por mantenerse como líder del Giro y quedó en el séptimo puesto de la tabla de la etapa.

Para el colombiano fue el primer día en el Giro de Italia en el que no tuvo una buena actuación, pero contó con el respaldo de su compañero y compatriota Daniel Felipe Martínez, quien ayudó a que el zipaquireño no perdiera tantos segundos.

Luego de cruzar la línea de meta Egan Bernal habló sobre cómo se sintió en la etapa de hoy. “Evidentemente no fue el mejor día para mí. Los últimos kilómetros traté de seguir a Yates, pero él estaba más fuerte que yo. Estuve intentando llegar con Caruso, el segundo, para no tomar más riesgos. Hice lo mejor que pude”, confesó el jefe de filas del Ineos.

A pesar de que no pudo dar lo mejor de él se mostró muy optimista por el resultado final. “Estoy feliz porque no perdí mucho tiempo con Yates, fue perfecto para mí. Y llegué con Caruso. Si hoy fue un día malo para mí no perdí mucho tiempo. Todavía tengo una buena ventaja sobre Yates. Si gano el Giro por un segundo estaré igual de feliz”.

Clasificación de la etapa número 17 del Giro de Italia

1. Daniel Martin (ISN) 04:54:38

2. João Almeida (DQT) a 00:00:13 segundos.

3. Simon Yates (BEX) a 00:00:30 segundos.

4. Diego Ulissi (UAD) a 00:01:20 minutos.

5. Damiano Caruso (TBV) a 00:01:20 minutos.

6. Daniel Felipe Martínez Poveda (IGD) a 00:01:23 minutos.

7. Egan Arley Bernal Gomez (IGD) a 00:01:23 minutos.

8. Antonio Pedrero (MOV) a 00:01:38 minutos.

9. Peio Bilbao López de Armentia (TBV) a 00:01:43 minutos.

10. George Bennett (TJV) a 00:02:21 minutos.

Clasificación general del Giro de Italia

1. Egan Bernal (Ineos) 71:32:05

2. Damiano Caruso (Bahrain) a 2:21 minutos.

3. Simon Yates (BikeExchange) a 3:23 minutos.

4. Alexander Vlasov (Astana) a 6:03 minutos.

5. Hugh Carthy (EF) a 6:09 minutos.

6. Romain Bardet (DSM) a 6:31 minutos.

7. Daniel Martínez (Ineos) a 7:17 minutos.

8. Joao Almeida (Quick Step) a 8:45 minutos.

9. Tobias Foss (Jumbo) a 9:18 minutos.

10. Giulio Ciccone (Trek) a 11:06 minutos.

La etapa número 18 se realizará mañana, jueves 27 de mayo, con el último trayecto plano de 231 kilómetros entre Rovereto y Stradella. El recorrido más largo del Giro de Italia e ideal para un velocista como Fernando Gaviria.

Seguir leyendo: