Colombia

Horario de cierre de fronteras en Colombia para la segunda vuelta de elecciones presidenciales fue modificado: conozca a qué horas inicia la medida

El trabajo coordinado con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y demás autoridades del territorio fronterizo será clave para vigilar el cumplimiento de la restricción y fortalecer el control sobre el ingreso y salida de viajeros

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Gobierno nacional modifica horario de cierre temporal de fronteras durante la segunda vuelta presidencial - crédito Migración Colombia
Gobierno nacional modifica horario de cierre temporal de fronteras durante la segunda vuelta presidencial - crédito Migración Colombia

El Gobierno nacional anticipó el inicio del cierre temporal de las fronteras terrestres y fluviales autorizadas, una decisión que impacta directamente los desplazamientos de las personas que residen en zonas limítrofes. El ajuste, oficializado mediante el Decreto 0631 del 20 de junio de 2026, responde a la necesidad de fortalecer la seguridad durante la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026.

A partir de las 6:00 a. m. del sábado 20 de junio, o desde el momento en que el decreto se publique en el Diario Oficial, quedará restringido el paso por los corredores fronterizos habilitados. La medida se mantendrá hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio, según lo estipulado en el decreto, reafirmando las restricciones y excepciones ya establecidas en la normativa previa.

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Durante este periodo, quienes pretendan ingresar o salir del país por vías terrestres o fluviales autorizadas deberán posponer sus planes, ya que los controles migratorios serán reforzados y la movilidad estará limitada. La actualización normativa hace parte del Plan Democracia 2026, que coordina acciones interinstitucionales para garantizar el desarrollo seguro de los comicios presidenciales.

El ajuste, oficializado mediante el Decreto 0631 del 20 de junio de 2026, responde a la necesidad de fortalecer la seguridad durante la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026 - crédito Presidencia de la República
El ajuste, oficializado mediante el Decreto 0631 del 20 de junio de 2026, responde a la necesidad de fortalecer la seguridad durante la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026 - crédito Presidencia de la República

El cierre anticipado de fronteras busca reducir riesgos para la seguridad nacional y evitar incidentes que puedan alterar el curso normal de la jornada electoral del domingo 21 de junio. El objetivo central de la medida es asegurar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de orden y tranquilidad, minimizando la posibilidad de perturbaciones externas.

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Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, remarcó el compromiso de la entidad: “En cumplimiento de las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, Migración Colombia mantiene el despliegue operativo previsto en las zonas fronterizas del país, con el propósito de apoyar las medidas orientadas a preservar el orden público y garantizar la seguridad durante la jornada electoral”.

Según la funcionaria, el trabajo coordinado con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y demás autoridades del territorio fronterizo será clave para vigilar el cumplimiento de la restricción y fortalecer el control sobre el ingreso y la salida de viajeros.

El Gobierno nacional anticipó el inicio del cierre temporal de las fronteras terrestres y fluviales autorizadas, una decisión que impacta directamente los desplazamientos de las personas que residen en zonas limítrofes - crédito Migración Colombia
El Gobierno nacional anticipó el inicio del cierre temporal de las fronteras terrestres y fluviales autorizadas, una decisión que impacta directamente los desplazamientos de las personas que residen en zonas limítrofes - crédito Migración Colombia

La autoridad migratoria recomendó a los ciudadanos que consulten los canales oficiales de información antes de planificar cualquier desplazamiento, recordando que la actualización del horario de cierre fronterizo podría modificar itinerarios y actividades programadas.

El llamado es a programar los viajes teniendo en cuenta la vigencia de la medida y a mantenerse informados a través de los medios institucionales para evitar contratiempos relacionados con la restricción temporal.

Con este ajuste, el Gobierno busca blindar la jornada electoral y enviar un mensaje de prevención ante eventuales amenazas a la seguridad pública, favoreciendo el desarrollo de unas elecciones presidenciales en un entorno controlado y seguro.

Secretaría de Movilidad anunció cierres y desvíos en Bogotá por elecciones

La Secretaría Distrital de Movilidad dispuso una serie de cierres de calles, desvíos y controles viales en Bogotá para el domingo 21 de junio, fecha de las elecciones presidenciales. Estas medidas buscan asegurar la circulación y el acceso a los centros de votación, especialmente en puntos de alta concurrencia como Corferias y la Plaza de Bolívar.

La Secretaría de Movilidad recomienda planear los trayectos con tiempo, usar transporte público o bicicleta y revisar los cambios alrededor de Corferias, el centro y varios puestos concurridos de distintas localidades - crédito Secretaría de Movilidad
La Secretaría de Movilidad recomienda planear los trayectos con tiempo, usar transporte público o bicicleta y revisar los cambios alrededor de Corferias, el centro y varios puestos concurridos de distintas localidades - crédito Secretaría de Movilidad

En Corferias, los cierres afectarán el área entre la carrera 33 y la carrera 44, y desde la avenida Américas hasta la calle 26, desde las 5:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. Solo podrán ingresar vehículos acreditados, residentes y equipos de emergencia. Los votantes tendrán entradas habilitadas por la calle 26, la carrera 33 y la avenida Esperanza; el estacionamiento solo se podrá usar desde la avenida Américas y la carrera 40. Las autoridades establecieron rutas alternas para quienes circulan habitualmente por la zona.

En la Plaza de Bolívar, el sábado 20 de junio habrá cierres en la carrera 8 desde la 1:00 p. m., y el domingo 21 en la carrera 9 desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. El acceso al punto de votación estará habilitado por la carrera 9 a la altura de la calle 12B, y habrá rutas alternas para los vehículos que transitan por la zona.

En otras localidades como Chapinero, Usaquén, Suba, Usme, Bosa, Fontibón, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar, también habrá cierres temporales en los alrededores de los puestos de votación. En el sector de Montevideo, donde se almacenan materiales electorales, los controles viales serán entre la madrugada del sábado y la mañana del domingo, bajo supervisión policial.

La jornada contará con la presencia de más de 500 funcionarios entre agentes civiles, personal operativo y policía de tránsito, junto a 70 grúas y delegados en los centros de control. El monitoreo del tráfico será permanente y las actualizaciones sobre el estado de las vías estarán disponibles en la cuenta oficial @BogotáTránsito. Las autoridades aconsejan planificar los desplazamientos con anticipación y priorizar el uso de transporte público o bicicleta.

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