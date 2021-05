Alejandro Moralez, jugador de Santa Fe y héroe de River Plate

El colombiano fue clave para que Junior de Barranquilla no pudiera conseguir el triunfo y sacara de la Copa al Millonario. Foto: Twitter

Pese a la dura derrota ante Fluminense como local, River Plate se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores tras el empate entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, pues un triunfo del ‘tiburón’, al menos por la mínima diferencia, dejaba por fuera al Millonario. Sin embargo, esa posibilidad no se dio gracias a un nombre en específico.

Se trata de Alejandro Moralez, defensor de Santa Fe, pues durante el partido que se jugó en el Bellavista de Ambato, Ecuador, debido a las crisis socio-política que atraviesa Colombia, evitó dos chances de gol claras para el Junior que de milagro no terminaron en goles, pues, literalmente, fueron despejadas en la línea de gol.

Una de ellas ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo, mientras que la siguiente acción fue a los 11 del complemento. En ambas el salvador de Independiente Santa Fe y, por qué no de River Plate también, fue el futbolista Moralez. El jugador surgió de la cantera del león y que viene de ser convocado a la Selección Colombia Sub 20. Sus intervenciones fueron tan decisivas que, como no podría der de otra manera, fue elegido como el jugador del partido.





Estas no fueron las únicas acciones de peligro que no terminaron en gol por parte del conjunto barranquillero, ya que además Junior de Barranquilla metió dos disparos en el travesaño y a falta de ocho minutos para el final, por milímetros, Borja no convirtió el tanto salvador.

Lo dicho, el equipo rojiblanco no pudo de pasar del empate, por lo que quedó, con siete puntos, a dos unidades de River Plate que cayó 1-3 con Fluminense, líder con 11 unidades. Con este resultado, los barranquilleros tendrán el premio consuelo de jugar la Copa Sudamericana.

Una vez terminado el partido los aficionados de River se volcaron en las redes sociales del jugador colombiano, Alejandro Moralez. Su nombre se volvió tendencia y los propios hinchas argentinos decidieron enviarle mensajes de agradecimiento al futbolista colombiano, incluso, su cuenta de Instagram se llenó de un sin número de mensajes con felicitaciones y halagos.

Hasta la misma cuenta de Twitter del periodista argentino Juan Pablo Varsky destacó al jugador y lo catalogó como el nuevo héroe de River Plate.

Reacción de Alejandro Moralez

“Los hinchas de River me han escrito bastante y me llegan muchos mensajes de agradecimiento a mi cuenta de Instagram (alejandro_morales19). Queríamos regalarnos una alegría para terminar una Copa Libertadores complicada”, afirmó este miércoles en charla con Un Buen Momento (Radio La Red), de Argentina.

Los jugadores de Junior de Barranquilla, entre una mezcla de enojo e impotencia, fueron a buscar a los jugadores de Santa Fe al final del partido y según el propio jugador, intercambiaron palabras bastante fuertes. “Nos decían que nos habíamos cagado contra River”, añadió el jugador.

Mala racha de Santa Fe y Junior en Libertadores

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, ambas escuadras no lograron mostrar el fútbol suficiente para poder entrar a las fases finales y otra vez volvieron a sufrir como en las ediciones más recientes en las que han estado presentes, pues quedaron eliminados en fase de grupos en sus últimas cuatro presentaciones.

En el detalle fino de estas cuatro ediciones, Santa Fe jugó 24 partidos en fase de grupos y ganó solamente 5, empató 11 y perdió en 8 oportunidades. Por otro lado, las mejores participaciones del Cardenal se dieron en 1961 y 2013, años en los que alcanzó la semifinal del torneo.

Junior completó su cuarto empate en esta fase y con siete puntos disputará la Conmebol Sudamericana. Además, desperdició la victoria 1-3 de Fluminense ante Buenos Aires en Buenos Aires que lo clasificaba con un triunfo 0-1 en Ecuador.

La última vez que se metió a los octavos de Libertadores fue en 2011. Desde 2017 acumula cinco participaciones consecutivas sin alcanzar esa instancia.

