Valentina Lizcano contó sobre su experiencia de abuso sexual

En septiembre de 2014, Valentina Lizcano tuvo su primer hijo. Foto: redes sociales

En una entrevista que Valentina Lizcano tuvo en el programa de YouTube, AutoStar TV, habló sobre su vida y sobre situación que tuvo sobrellevar, peros lo que más sorprendió a sus seguidores y fue un duro relato sobre el abuso sexual que sufrió en su adolescencia. Además, mencionó la importancia de hablar sobre el tema y brindarles apoyo a quienes han sufrido esta situación.

Lizcano que actúa en ‘La Reina del Flow’, interpreta a Zulma López, se encuentra viviendo desde hace un tiempo en la ciudad de Cartagena junto a su familia y desde allí está apoyando una causa social donde brindan ayuda a las madres cabezas de hogar, pero como lo comentó no lo había hecho porque se encontraba grabando la telenovela que se transmite en Caracol.

La actriz contó su historia luego de que le pidieran brindará su percepción sobre las mujeres que son obligadas a dar a luz a niños que fueron producto de un acto de violencia sexual, por lo que desde su experiencia comentó:

“Yo viví esa situación (de abuso) en mi infancia y en mi adolescencia, claramente no iba a quedar embarazada porque era una niña todavía, pero siendo una adolescente sí tuve que tomar esa decisión (el aborto) porque no podía, no tenía como sostenerme a mí, no tenía cómo sostener a un bebé”, señaló.

En ese mismo punto, Valentina hizo mencionó a la importancia de la empatía y la ‘sororidad’ cuando se pasa por situaciones como estas, y que “Colombia no es un país en donde estamos equilibradas todas en educación” cuestión muy importante para poder resolver este tipo de problemáticas.

La actriz mencionó que en su libro ‘Sana locura: retratos de mi alma’, habla detalladamente sobre el abuso sexual que vivió y cuyo culpable fue el director del jardín infantil al que ella asistía a la edad de 5 años.

“Siempre me ponía en la parte delantera del auto, justo en la mitad de las sillas, y cada vez que metía un cambio me tocaba la entrepierna, bien adentro; llegó a introducir sus dedos dentro de mí y a veces metía su lengua en mi boca. Pasó muchas veces”, narra en uno de los capítulos del libro donde habla de su experiencia.

Sin embargo, no fue el único abuso que sufrió pues a los 11 años, fue besada a la fuerza por el entonces novio de su mamá, quien, al ser alertada por Valentina, terminó con él.

“Un día fue a almorzar al apartamento en el que vivíamos. Antes de irse le dijo a mi mamá que le tenía algo en el carro y ella me pidió que lo acompañara para recogerlo. Cuando llegamos, me lo entregó y le dije adiós con un pico en la mejilla. No fue suficiente: tomó mi cara, me dio un beso y metió su lengua hasta el fondo. Salí corriendo y le conté llorando a mi mamá. Ese día, ella terminó con él. En esa época denunciar no era algo común”, puntualizó.

Actualmente, Lizcano está embarazada de su actual pareja Giulio y tiene un hijo llamado Salvador Leyva. Frente a su relación comentó que la relación comenzó a avanzar de una manera positiva, y aunque Valentina no tiene interés de casarse en este preciso momento, no es una decisión que esté descartada para la pareja.





