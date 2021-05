Un hombre de 52 años nadó durante 40 días por el río Magdalena para protestar en contra del fracking

Jesús Leonardo Yoldi, conocido como Frailejón, nado durante 40 días por el río Magdalena para protestar en contra del Fracking. Foto: Guardacostas de Barranquilla.

Después de 40 días de arduas brazadas y fuertes brisas, recorriendo más de 1.300 kilómetros desde Neiva, Jesús Leonardo Yoldi, conocido como Frailejón, llegó nadando por el río Magdalena al Gran Malecón en Barranquilla, el pasado 22 de mayo, en un gesto de protesta como advertencia a los colombianos del riesgo que corren los cuerpos de agua de Colombia con los proyectos de fracking.

“La historia de esta travesía nace con un tinto que me ofreció mi mamá cuando yo estaba acostado en la cama, en plena pandemia en septiembre y le dije que quería ir a nadar pero las piscinas estaban cerradas y en Boyacá no hay río y ella me dijo que me fuera a nadar el río Magdalena como siempre había querido hacerlo”, contó Frailejón en entrevista con Caracol Radio.

Así, fue como desde el pasado 12 de abril, el cundiboyacense de 52 años de edad se lanzó al río junto a su amigo José García, quien lo acompañó en su travesía abordo de un Kayak, para advertirle al país sobre los riesgos del fracking para los ecosistemas del territorio nacional, los cuales según señaló en entrevista con el diario El Heraldo, están siendo vulnerados por el Gobierno Nacional está con esa práctica.

En diálogo con el mismo medio, Frailejón manifestó que su trayecto por el río más largo del país no fue fácil pues hubo momentos en los que debido a las condiciones del cuerpo de agua y el clima, temió por su vida y la de su amigo. Sin embargo, ante las dificultades, continuó con su travesía.

“Pensé si yo voy a pelear por el agua por qué no hacerlo por el agua para que haya coherencia, qué más que sea el mismo río que colabore y sea el más grande y caudaloso del país y del cual dependen cientos de miles de personas.”, explicó el hombre de 52 años al diario El Heraldo.

Frailejón y su amigo José García durante su travesía por el río Magdalena. Foto: Feiber Martínez-Alianza Colombia Libre de Fracking.

De hecho, en entrevista con El Tiempo indicó que para evitar emergencias, su compañero de viaje y él siempre llevaban a la mano un mapa e incluso indagaban con los ribereños cuáles eran las zonas más peligrosas del río para no tener que cruzarlas.

El cundiboyacense además recordó en su diálogo con el periódico bogotano como los primeros días fueron los más difíciles, pues el río Magdalena los orillaba por lo que solo podían nadar inicialmente durante dos horas, para luego tener que descansar.

“Cuando podíamos almorzar, lo hacíamos, pero otras veces solo nos hidratábamos. Ya en las tardes, nadábamos más tiempo, entre dos y tres horas. Y luego llegábamos a cualquier municipio ribereño, dormíamos y al otro día seguíamos. Me daban las 2 de la mañana respondiendo mensajes a todos los que nos escribían preocupados. Y, en promedio, a las 8 de la mañana seguía la travesía.”, relató al mismo medio el hombre de 52 años, quien es economista, especialista y estudiante de licenciatura en filosofía.

Frailejón además rememoró como los arduos entrenamientos que realizó en un centro de entrenamiento durante cinco meses en el municipio de Chivatá, ubicado en el departamento de Boyacá, le ayudaron a concluir su travesía.

Según detalló al diario El Heraldo, allí construyeron una piscina en tierra con agua de lluvia, cuya temperatura oscilaba entre los 6 y 8 grados centígrados bajo cero, y en ella, se preparó física y mentalmente para su trayecto por el río Magdalena.

“Podía entrenar entre 38 y 40 minutos que fue lo máximo que logré resistir continuamente en el agua durante el entrenamiento. Estuve haciendo ciclismo y cardio, ejercicios de brazos y piernas y la preparación mental que fue muy importante.”, contó el economista al mismo medio.

Frailejón en su llegada al Malecón en Barranquilla. Foto: Feiber Martínez- Alianza Colombia Libre de Fracking.

Pese a los contratiempos, en diálogo con Caracol Radio, Frailejón agradeció al río Magdalena por haberle permitido llegar a él y a García sanos y salvos al Malecón en Barranquilla el pasado 22 de mayo, donde fueron recibidos por los guardacostas de la capital del Atlántico y un grupo de activistas de la ciudad.

“Hoy le doy gracias al río porque aprendí que hay que respetarlo. Le doy gracias al río y a la naturaleza porque no sufrimos nada, no nos pasó nada, excepto un dolor de oído, pero creo que la naturaleza se unió a nosotros con esta gran protesta.”, expresó Yoldi a la emisora.

Aunque nostálgicos por el fin de su travesía por el río Magdalena, Frailejón y su amigo José García señalaron a distintos medios que esperan conseguir patrocinadores que les ayuden con una lancha y alimentación, pues quieren aventurarse a realizar más recorridos de este tipo por otros ríos de Colombia, con el fin de concientizar a los colombianos de los daños que causa el fracking a los cuerpos de agua del territorio nacional.





SEGUIR LEYENDO