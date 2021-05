“La época del uribismo está mandada a recoger”: Carlos Duque, el cerebro detrás de la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe

Carlos Duque, fotógrafo y publicista, creó la imagen de campaña que dice "mano firme, corazón grande". Fotos: Carlos Duque

En 2002, el fenómeno político de Álvaro Uribe Vélez se hizo sentir en todo el país con su sorpresivo ascenso a la Presidencia de la República por encima de Horacio Serpa, favorito que figuraba como ganador en las encuestas. Detrás de la apabullante victoria y una imagen de líder sólido, se encontraba un equipo de publicidad del que hacía parte el diseñador y fotógrafo Carlos Duque, artífice de la imagen ‘mano firme, corazón grande’ con un candidato con la mano posada en el lado izquierdo del pecho.

En entrevista con Caracol Radio, el publicista explicó el origen del eslogan, el cual asegura no fue de su autoría. “Cuando conocí a Uribe y me invitó a su campaña, le hice seguimiento a su campaña, él repetía ese eslogan en todos los discursos, entonces le dije que era ese, que no necesitaba que uno le diseñara otro. La política es el arte de actuar en público, es muy receptivo y obediente, en eso se caracterizó Uribe, acogió las recomendaciones de campaña. Nunca bajó las manos ni en el himno ni nada”, explicó Duque para el medio radial.

Además, resaltó la disciplina del exmandatario y señaló que, para la política de ‘Seguridad Democrática’, se encerró una semana. Incluso, en un aparte de la entrevista, señaló las similitudes de Uribe con Luis Carlos Galán, asesinado dirigente liberal. “Uribe desde un inicio sabe qué quiere decir y qué quiere hacer, yo lo identifiqué mucho con Galán en temas de discursos. Tenía en ese momento una gran disciplina para desarrollar su propuesta de Gobierno. Durante la campaña se encerró una semana a escribir lo que llamó los 100 puntos de la ‘Seguridad Democrática’. Hacía unos juegos de comunicación tremendo”, confidó el publicista, ahora líder de la compañía Duqueimagen.

De acuerdo con Duque, lo que le hace falta al panorama político es una figura que genere optimismo. “En este momento se ha perdido credibilidad y hay desprestigio, algo que hace que hagamos una pausa y esperemos que surja alguien o un movimiento que oriente a un futuro confiable que sintamos un optimismo suficiente”.

Acorde a la premisa, Duque no duda en criticar las acciones del uribismo en los últimos años y los califica de “autoritarismo” con faltas a los derechos humanos. “El poder político de Uribe y su partido es una influencia tremenda, pero se destapa esa vocación de autoritarismo, de extrema derecha, de mucha falta de atención para respeto en derechos humanos. Por su puesto sus seguidores, que ya no son tan abundantes como hace 10 años, todo poder tiende a desgastarse. La época del uribismo ya está mandada a recoger, es necesarias las tendencias nuevas y rostros nuevos. Creo que este momento va a tener gran influencia”, finalizó el publicista.

En su cuenta de Twitter, se evidencia que Duque replica discursos de Gustavo Petro e, incluso, compartió un video del precandidato presidencial durante la moción de censura contra Diego Molano, ministro de Defensa. “Mi próximo presidente”, expresa a quien retuiteó. También, el publicista es un abierto opositor del gobierno de Iván Duque.

Duque es graduado de dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes de Cali entre 1966 y 1968. Estudió fotografía en el Art Center College of Design en Los Ángeles, California entre 1969 y 1971. Su experiencia profesional se centra en tres áreas de la comunicación: creación publicitaria, diseño gráfico y desarrollo de imagen pública y política.

