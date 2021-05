Johana Bahamón habló sobre su rol de madre y del porqué dejó la actuación

Johana Bahamón estuvo en el programa del canal Caracol ‘The Suso’s Show’ donde le contó al carismático periodista detalles sobre su familia y su vida personal. La activista, quien hace unos años se dio a conocer en el mundo de la farándula por su actuaciones en telenovelas como ‘La Viuda de la Mafia’, hoy en día es una destacada gestora social que con su fundación, Acción Interna, lucha día a día por abrir segundas oportunidades a la población pospenada y carcelaria del país.

“Hace ocho años, después de estar 15 años actuando me invitaron a ser jurado de un evento en la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá, y conocí la realidad que muchos conocemos por medios de comunicación, lo que son las cárceles de nuestro país; una cosa es verlo en televisión, en periódicos y otra muy diferente es estar ahí en las cárceles y conocer realmente lo que pasa allí adentro y conocer los seres humanos que están ahí, y bueno ahí me quedé y llevo ocho años”, señaló Bahamón en ‘The Suso’s Show’ sobre el inicio de su trabajo en los centros carcelarios de Colombia.

En el programa, Bahamón también habló sobre sus hijos: Simón de 12 años, Mia de 5 y Evelyn de 2. Para ella son “sus artistas”, por eso tiene varias dibujos y manualidades hechos por ellos a la entrada de su cuarto. Cabe recordar que su primogénito fue el fruto de su pasada relación con el cantante Andrés Cabas.

Actualmente, la influenciadora está casada con Juan Manuel Salazar, un jugador de polo y corredor de bolsa con estudios de la Bentley University, en Boston (Estados Unidos), con quien contrajo matrimonio en 2014 luego de llevar solo un mes saliendo.

Durante su conversación con ‘Susos’, Bahamón también recordó algunos de sus momentos más memorables como madre, en particular mencionó lo que el presentador llamó la “mochilaterapia”, refiriéndose a cuando Simón era bebé y lo llevaba en mochila por practicidad.

“Voy a quedar como la peor mamá del mundo. Lo hacía porque me gusta ser práctica en la vida. […] Me lo llevaba en la mochila, ahí metía un tetero y me iba a lo mío”, señaló la activista.