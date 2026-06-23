Misión de Observación Electoral de la OEA entregó parte de tranquilidad tras la segunda vuelta presidencial en Colombia

La Misión de Observación de la OEA entregó un reporte de la jornada de la segunda vuelta, que no entregó mayores novedades - crédito Juan David Duque/REUTERS

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) sostuvo, en un pronunciamiento hecho el lunes 22 de junio, que la segunda vuelta presidencial transcurrió con normalidad pese al clima de polarización creciente en el territorio nacional. Por ello, pidió esperar “con calma y responsabilidad” el cierre de los escrutinios, después de que el preconteo indicara una ventaja estrecha en favor de Abelardo de la Espriella.

Con el 99,99% de los votos, según la Registraduría, la diferencia solo es de solo 250.830, equivalente al 0,96%, entre el abogado de derecha y el senador oficialista Iván Cepeda Castro. Mientras De La Espriella obtuvo 12.959.542 sufragios, que le representaron el 49,66% de los votos válidos, su contrincante logró 12.708.712, con el 48,70% de los respaldos, en una contienda reñida que dio pie para diferentes lecturas en la escena política.

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En su informe, la misión, encabezada por el ex presidente de República Dominicana Leonel Fernández, indicó que estuvo presente en 26 departamentos, el Distrito Capital y cinco ciudades del exterior, visitó 1.198 mesas de votación y siguió la jornada desde la apertura hasta el preconteo y la transmisión de resultados, sin que se evidenciara alteraciones del orden público ni amenazas de fraude; contrario a la narrativa del mandatario saliente, Gustavo Petro.

Para esta contienda, la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso un total de 122.020 mesas, en las que se registró una participación del 63,60% de los colombianos reportados en el censo electoral - crédito Juan David Duque/REUTERS

En consecuencia, la delegación felicitó al electorado por su “histórica participación” y saludó el trabajo de las autoridades electorales y de la institucionalidad colombiana, a las que atribuyó haber generado las condiciones para que la ciudadanía votara en un contexto de alta polarización. Con ello, la veeduría dejó en claro que en todas las mesas observadas los comicios se abrieron a tiempo y con material completo, lo que mereció elogios de este organismo.

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Del mismo modo, la misión de observación también reportó un aumento en la presencia de testigos electorales, un elemento que, según indicó, reforzó las garantías de transparencia durante el día. Ese seguimiento incluyó presencia en el Puesto de Mando Unificado (PMU) del Ministerio del Interior, en el del Ministerio de Defensa y en el de consulados de Colombia en el exterior, con cobertura en la apertura, el cierre, el preconteo, la transmisión y la divulgación de resultados.

La misión de la OEA entregó un balance positivo de la jornada del 21 de junio, en cuanto a la transmisión de resultados a los colombianos -crédito Europa Press

Misión de Observación de la OEA informó exitosa transmisión de las actas E-14

Sobre el tramo posterior a la votación, la misión señaló que en todas las mesas observadas los testigos electorales pudieron fotografiar el Acta de Escrutinio E-14 y agregó que la digitalización de las actas de delegados se hizo conforme a los procedimientos establecidos. A su vez, también dejó constancia de que el material electoral estuvo custodiado de forma segura durante toda la jornada, incluido su traslado a las comisiones escrutadoras.

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Según la delegación, no hubo incidentes que alteraran el desarrollo normal de la elección y remarcó que la Registraduría divulgó “de forma rápida y oportuna” el preconteo al cierre de las votaciones. Ese resultado, como se advirtió, mostró a De la Espriella al frente por un margen estrecho frente a Cepeda; aunque el expresidente Fernández, que también fue veedor en Venezuela en 2024, y su equipo, precisaron que el resultado será certificado por los jueces.

En Barranquilla, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebró su victoria ante miles de simpatizantes - crédito Jair Coll/REUTERS

“La Misión hace un llamado a que los distintos actores políticos y sociales, así como la ciudadanía en general, aguarden con calma y responsabilidad la finalización de los escrutinios”, indicó el comunicado. Y añadió que “proteger la institucionalidad del país” resulta decisivo para la consolidación democrática, de cara a un proceso de escrutinio que empezó en la misma noche de la elección, con la presencia de testigos y observadores, siendo esta la etapa decisiva.

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La OEA informó que permanecerá en terreno durante las fases del escrutinio y ante las impugnaciones que puedan surgir. Ese seguimiento se mantendrá hasta el cierre de la revisión oficial de los votos, cuando se presentará un tercer informe con observaciones y recomendaciones sobre el sistema electoral colombiano: el mismo que recibió buenas percepciones del senador republicano Bernie Moreno, que espera replicar la experiencia en Estados Unidos.