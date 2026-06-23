Colombia

Así cambiaría el acceso a vivienda en el Gobierno de Abelardo de la Espriella con las condiciones que ya pusieron los constructores

Camacol ve en la colaboración técnica y constructiva una oportunidad para articular acuerdos y llevar soluciones a las familias del país

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Guillermo Herrera, presidente de Camacol, dijo que, desde el gremio, "reiteramos nuestra disposición de trabajar de manera constructiva y propositiva con el nuevo Gobierno, y la vivienda será una aliada importante para impulsar el crecimiento económico" - crédito Camacol

La reactivación del sector vivienda marcará la relación que la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) plantea con el próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Camacol anunció que trabajará con el nuevo Gobierno durante el periodo 2026-2030 para impulsar vivienda, empleo e inversión en Colombia, y pidió respeto por el escrutinio y por los resultados oficiales de las elecciones. También señaló que serán fundamentales la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la construcción de acuerdos para reactivar la economía y ampliar oportunidades para millones de hogares colombianos.

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Por medio de un comunicado, el gremio que lidera Guillermo Herrera felicitó a De la Espriella y mostró esa disposición en una agenda orientada al crecimiento económico, la generación de empleo formal, el fortalecimiento de la inversión y la ampliación de oportunidades para millones de hogares colombianos.

Camacol dice que trabajará con el nuevo Gobierno para impulsar la vivienda, el empleo y la inversión - crédito @CamacolColombia/X
Camacol dice que trabajará con el nuevo Gobierno para impulsar la vivienda, el empleo y la inversión - crédito @CamacolColombia/X

“Compartimos el llamado formulado por el presidente electo en su primer discurso: este es el momento de unir a Colombia”. Añadió que, “superada la contienda electoral, el país tiene la oportunidad de recuperar la confianza, reactivar la inversión y retomar la senda de crecimiento que permita generar más empleo y oportunidades para los colombianos”.

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Llamado a respetar el escrutinio y los resultados oficiales

En su reacción a la jornada electoral, Camacol destacó la amplia participación ciudadana y el desarrollo pacífico de las votaciones. Según el mismo, esos elementos reafirman la fortaleza de la democracia y la confianza en las instituciones que garantizan el ejercicio libre del voto.

La organización también reconoció a la Registraduría Nacional, a las autoridades electorales, a la fuerza pública y a los ciudadanos que hicieron posible el proceso. A la vez, pidió respetar el desarrollo del escrutinio y los resultados oficiales que certifiquen las autoridades competentes dentro del marco constitucional y legal.

Guillermo Herrera señaló que “aquí ganó la democracia”. Además, resaltó la afluencia de votantes, el carácter pacífico de la jornada y el papel de las instituciones que intervinieron en la elección.

Más de 20 millones de colombianos acudieron a las urnas el 21 de junio para elegir presidente - crédito Natalia Pedraza/EFE
Más de 20 millones de colombianos acudieron a las urnas el 21 de junio para elegir presidente - crédito Natalia Pedraza/EFE

Las condiciones que Camacol plantea para reactivar vivienda e inversión

Para avanzar en la recuperación económica y fortalecer la actividad edificadora, el gremio fijó tres condiciones de base:

  • Estabilidad institucional.
  • Seguridad jurídica.
  • Construcción de acuerdos.

Según su pronunciamiento, esos factores serán fundamentales para recuperar la confianza y retomar la actividad. Camacol sostuvo que ese entorno permitirá desarrollar nuevos proyectos, consolidar la actividad empresarial y fomentar el empleo formal. También reiteró su disposición a trabajar de manera técnica, constructiva y propositiva con el nuevo Gobierno.

Vinculó el planteamiento con la necesidad de recuperar la confianza y de reactivar la economía. Añadió que el objetivo es generar más empleo y ampliar oportunidades para millones de hogares colombianos.

La vivienda como eje de empleo, inversión y oportunidades

En el frente sectorial, Herrera afirmó que la construcción llega a esta nueva etapa después de varios años de dificultades. Planteó que el trabajo conjunto entre el Gobierno, el sector privado y los distintos actores de la cadena permitirá recuperar el dinamismo de la actividad edificadora y fortalecer su aporte al desarrollo económico y social.

Abelardo de la Espriella rechaza alianzas tradicionales y afirma que su única alianza es con el pueblo colombiano - crédito Colprensa
Abelardo de la Espriella será presidente de Colombia en el periodo 2022-2030 - crédito Colprensa

Puso la vivienda en el centro de esa estrategia y aseguró que “a través de la vivienda podemos unir regiones, generar oportunidades de inversión y de empleo, pero sobre todo de acceso a una vivienda para las familias menos afortunadas del país”. En otra parte de su intervención, añadió: “Tenemos que unir a Colombia”.

Sostuvo que “la vivienda será también una aliada importante en los esfuerzos que se emprendan para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y ampliar las oportunidades para millones de familias”. El gremio reafirmó además su compromiso de aportar al desarrollo del país desde el sector edificador con más empleo, más inversión, más vivienda y mayores oportunidades para todos.

Con ese mensaje, la organización dejó planteada una hoja de trabajo para la etapa abierta tras las elecciones presidenciales. Su apuesta es que la agenda con el próximo Ejecutivo permita articular acuerdos y llevar soluciones de vivienda a distintos rincones de Colombia.

Qué propone Abelardo de la Espriella para el sector vivienda

Durante la campaña, Abelardo de la Espriella dijo que centraría su política en facilitar el acceso a casa propia sin cuota inicial y mediante una fuerte reducción de las tasas de interés hipotecario por medio de mayor competencia bancaria y alianzas público-privadas.

Existen varios programas de subsidios del Gobierno que le permiten a los compradores aliviar su carga económica recibiendo dinero por concepto de arriendo - crédito Colprensa
El sector de la construcción de vivienda es un motor clave de empleo, representando en promedio 1.6 puestos de trabajo directos por cada unidad de vivienda de interés social (VIS) iniciada - crédito Colprensa

Sus propuestas principales incluyen:

  • Vivienda sin cuota inicial: busca implementar mecanismos para que las familias puedan adquirir vivienda sin necesidad de un ahorro previo para la cuota inicial.
  • Créditos a largo plazo: ofrecer créditos hipotecarios a 30 años para que los ciudadanos paguen cuotas mensuales equivalentes al valor de un arriendo.
  • Bajas tasas de interés: exigir a la banca nacional una reducción drástica de los intereses hipotecarios (llevándolos a cerca del 2% anual) y, en caso de no lograrlo, abrir el mercado colombiano a bancos extranjeros para fomentar la competencia.
  • Impulso al sector constructor: fomentar las alianzas público-privadas, reducir trámites para licencias de construcción y ofrecer incentivos normativos que generen mayor confianza empresarial para la creación de vivienda nueva.

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