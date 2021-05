Jessica Cediel y Mateo Carvajal: el detalle por el que crecen los rumores de un amorío

Jessica Cediel y Mateo Carvajal son un par de reconocidos modelos colombianos que, en días recientes, revolucionaron los medios del entretenimiento por lo que fue su inesperada primera cita y con lo que muchos consideran como la primera prueba de una relación que estarían llevando ambos, aunque intentan no mostrarlo todavía a sus millones de seguidores.

Sin embargo, los curiosos son muy hábiles y están al pendiente de algunos detalles como el que Cediel y Carvajal parecen haber pasado por alto y por el que ahora se rumora, con mayor fuerza todavía, el nacimiento del que sería un nuevo amor.

Se trata de una camiseta negra con un diseño de oso, la cual utilizó el ganador del ‘Desafío Superhumanos Cap Cana 2017′ en su segunda cita con la presentadora bogotana que, a su vez, posteó en días recientes una fotografía desde su cuenta de Instagram en la que posó con esta misma prenda. Motivo por el cual muchos rumoran, inclusive, que las dos celebridades llegaron a pasar esa noche juntos.

Por su parte, el atleta antioqueño comentó la publicación con un emoji de osos de peluche y, así, avivó las dudas.

“¡Uy! Ahora Jessica aparece con la camiseta de Mateo, como raro, ¿no?”, “no se esforzaron pero nada en disimularlo” y “ya quisiera yo amanecer con una camiseta de Mateo”; fueron algunos de los comentarios que reaccionaron a la instantánea de Jessica Cediel. Sin embargo, hubo quienes señalaron esto como una estrategia para que se hable sobre ellos.

En medio de la ola de rumores, la periodista de 39 años participó hace unos días de una dinámica a través de sus redes sociales, en la cual se dedicó a responder las preguntas de sus seguidores, entre las cuales sobresalieron preguntas sobre su vida sentimental.

En ese sentido, Cediel dejó en claro que no tiene pareja desde hace más de un año, que no siente atracción por alguien en especial y que disfruta de su soltería. Pero vale recordar que no es una cuestión de ahora, la vida sentimental de Cediel ha sido muy sonada en los medios de comunicación desde hace muchos años. De hecho, sus seguidores recordaron lo dura que ha sido su estabilidad amorosa. Por ejemplo, uno de sus noviazgos más populares fue el que tuvo con el cantante de música popular, Pipe Bueno, por cinco años hasta su separación en 2014.

Ahora, en los últimos tres años se comprometió en matrimonio en dos oportunidades y en ambos casos las relaciones terminaron antes de concretarse en el altar. En 2019 se comprometió con el empresario, Leo Sarria, y en 2020 estuvo comprometida con el deportista Mack Roesch.

Mientras que Mateo Carvajal tampoco ha sido ajeno a que sus intimidades reluzcan entre la opinión pública, pues muy comentada fue su relación junto a Melina Ramírez, con quien tuvo a su hijo Salvador. También se recuerda que fue pareja de Luisa Fernanda W.

‘La Liendra’, amigo del también influenciador digital, bromeó hace un par de días sobre estas relaciones con Melina y Luisa Fernanda, y entre broma y chanza dejó una confesión sobre la que muchos dicen es cierta.

“¿Quién es el que anda llamando a Melina a preguntarle por el hijo?, pero pura excusa para saber cómo está ella o si está sola y si te da otra oportunidad, ¿no? O mejor quieres que te pase el número de Luisa Fernanda W para que vuelvas con ella y ganes más seguidores”, expresó el creador de contenidos pereirano.