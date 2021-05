Gamero habla de Guarín, la recuperación de Vargas y la sede en la que le gustaría que Millonarios jugara contra Junior

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Colprensa.

La continuidad de la Liga BetPlay todavía es una incertidumbre, mucho más si se tiene en cuenta que Deportivo Cali y Deportes Tolima, protagonistas de la llave de cuartos de final que aún falta por jugar, solicitaron suspender todos los partidos hasta que “no sea superada la situación” que está atravesando el país, en el marco del paro nacional.

El pasado 24 de mayo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, manifestó que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) le consultó si estaría dispuesto a recibir lo que queda del torneo y él le respondió que sí, “que con protocolos pueden hacerlo”. Así, pues, se esperaría que la sede de los partidos restantes sea el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio.

La única certeza, a falta de que la Dimayor se refiera a Villavicencio como sede de la Liga BetPlay, es que Millonarios se enfrentará a Junior en una de las semifinales y que La Equidad está a la espera de su rival, Deportivo Cali o Tolima.

Pues bien, Alberto Gamero, director técnico del cuadro embajador habló en el programa radial Planeta Fútbol acerca de la sede donde le gustaría jugar, si Fredy Guarín estará presente en esta etapa crucial de Millonarios y cómo avanza la recuperación de Juan Pablo Vargas, lesionado en el juego de cuartos de final contra el América de Cali.

<b>La sede en la que le gustaría jugar</b>

Si bien la Dimayor no se ha pronunciado oficialmente sobre jugar en la capital del Meta, cuyo clima es cálido, Alberto Gamero dejó ver que se sentiría más a gusto enfrentándose a Junior en una ciudad con mayor altura y, por ende clima, similar al de Bogotá; al menos en condición de local.

“Creo que nosotros tenemos que tratar de pensar en que,<b> </b>si vamos a jugar de local, tendríamos que buscar una ciudad de altura: Tunja o Pasto, yo creo que son esas dos”, señaló Gamero.

De acuerdo con el estratega samario, si Junior tuviera que escoger una sede para jugar como local esta instancia de la Liga BetPlay de seguro escogería el estadio Jaraguay, en Montería, o el estadio olímpico Jaime Morón, en Cartagena.

“La idea es tener una ciudad de altura”, ratificó Gamero, que ha seguido entrenando a sus dirigidos de lunes a sábado para no perder el ritmo de juego, que el Junior ha logrado mantener debido a sus partidos por Copa Conmebol Libertadores.

<b>Sobre Fredy Guarín y Juan Pablo Vargas</b>

Acerca de Fredy Guarín, junto con Fernando Uribe, las dos contrataciones de Millonarios para esta temporada, Alberto Gamero afirmó que tiene pendiente una reunión con los directivos del club para explicar sus problemas personales, que detonaron en una detención por parte de la Policía en Semana Santa, en Envigado.

“El único contacto que he tenido con el jugador ha sido por el chat que nosotros tenemos. Ahí nos hemos saludado, pero tengo entendido que debe tener una reunión con la junta directiva<b> </b>y plasmar primero lo que ha pasado, argumentar lo que ha pasado; y segundo tratar de tener un acuerdo si va a continuar o no<b>”</b>, le dijo a Planeta Fútbol.

Gamero también se refirió a la “fractura estable no desplazada en las apófisis transversas de dos vértebras” diagnosticada a Juan Pablo Vargas tras un rodillazo de Yesus Cabrera, jugador del América de Cali.

“Yo le digo a Juan Pablo, tú vas a estar en los partidos porque veo demora. Hasta que no juegue Tolima vs. Cali a nosotros no nos pueden programar (...) Le faltan dos semanitas, de pronto tres”, concluyó el entrenador.

