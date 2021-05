Egan Bernal puso en duda su participación en el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos

El corredor reconoció que hay momentos en los que el dolor de espalda vuelve a aparecer, pero no le han impedido dar su máximo potencial en el Giro de Italia. Foto: Ineos Grenadiers

Durante el día de descanso en el Giro de Italia Egan Bernal aprovechó para recuperar fuerzas de cara a la última semana de la competencia, pues aún quedan etapas de montaña donde seguramente intentarán atacarlo para arrebatarle la maglia rosa que lo identifica como el líder de la primer gran vuelta del año. En la concentración del Ineos atendió a los medios y dejó varias declaraciones sobre lo que será el resto de su temporada.

Y es que cabe recordar que hay una gran especulación en Colombia con la posibilidad de que Egan sea el líder del equipo nacional en los Juegos Olímpicos, sin embargo, este martes aclaró que su presencia no está asegurada y todo dependerá de cómo se vaya sintiendo en los próximos días. Según lo manifestó, es “complicado”, al igual que correr el Tour de Francia, para el que Ineos ya tiene un “equipo fuerte y definido”.

“No estoy seguro todavía de ir o no a Tokio. Dudo que sea lo mejor para mí tras correr el Giro con una lesión. Si voy a los Juegos Olímpicos es para estar al cien por cien y si no, no acudiré. No lo descarto, pero me parece complicado”, aclaró el zipaquereño.

Añadió, “Sobre el Tour, no creo. El Ineos tiene un equipo muy fuerte y ya definido. Prefiero centrarme en la segunda parte de la temporada y fijarme en la Vuelta a España. Primero, concluir el Giro y saber cómo responde mi cuerpo al cansancio. Después, veremos”.

En estos momentos, a falta de cinco etapas para finalizar la edición 104° del Giro, Egan Bernal está demostrando su poderío y ha sido el mejor en las etapas de montaña, pues su actuación le ha permitido quedarse con dos victorias. Ahora, con la parte final por comenzar, el colombiano tiene claro el tipo de táctica que se debe emplear para no poner en riesgo el liderato.

“El plan será correr más conservador, pero si me encuentro bien, lo intentaré. Me gusta el ciclismo al ataque. Tiene que ver con la adrenalina, a veces piensas algo en el autobús y luego sales a tope. El objetivo es no ceder ni en las montañas ni en la crono, aunque con dos minutos y medio sobre el segundo me siento muy cómodo”, dijo Egan.

El colombiano reconoció que su preparación para el Giro estuvo bastante bien después de todos los problemas físicos que tuvo anteriormente, pues en cierto momento se llegó a dudar de su presencia en la carrera italiana por sus molestias en la espalda.

“Si fue lo ideal, no lo sé, pero cambié algunas pautas e hicimos lo correcto en el tiempo adecuado. Mi entrenador se encargó de todo, a él (Xabier Artetxe) hay que agradecérselo. Con lo que teníamos, lo hicimos lo mejor posible”, manifestó.

No obstante, reconoció que esos dolores no han desaparecido del todo y espera poder superar esa molestia lo más pronto posible.

“No voy a mentir al respecto, hay momentos en los que me fastidia la espalda. No en la última subida. A la salida o en mitad de la jornada y me preocupa cuando viene. Es en la zona del glúteo y la espalda baja y para ello hago fisio todos los días”, comentó.

‘El niño maravilla’ del ciclismo colombiano tenía claro hace una semana, en el primer día de descanso, que con 1 minuto y 30 segundos podría llegar tranquilo a la contrarreloj final del domingo en Milán. En ese momento aún andaba en la pelea el belga Remco Evenepoel, el mayor rival de Egan para muchos. No obstante, un par de triunfos de etapa y aquel golpe en el `sterrato´ le han dejado una magnifica.

A falta de cinco etapas, en las que se incluyen 3 finales en alto y una crono, Bernal tiene la convicción de que, si nada extraordinario ocurre, podrá mantener su liderato hasta el final y podrá hacerlo con diferencias cómodas.

El peregrinaje continuará este miércoles 26 de mayo con la decimoséptima etapa entre Canazei y Sega di Ala. Será una nueva jornada de alta montaña con un recorrido de 193 kilómetros que finalizará con el ascenso a Sega di Ala, puerto de montaña de primera categoría de 11.3 kilómetros con una inclinación del 9.7%. Previamente se subirá el Passo San Valentino (puerto de primera de 15,1 Km al 7,6%) y Sverseri (puerto de cuarta).

Preseleccionados para Juegos Olímpicos

Egan Bernal hace parte de los nueve corredores seleccionados por el entrenador de la Selección Colombia, Carlos Mario Jaramillo, para disputar la cita orbital. A su lado están:

Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Miguel Ángel López (Movistar), Sergio Andrés Higuita (EF Education Nippo), Rigoberto Urán (EF Education Nippo), Esteban Chaves (Team BikeExchange), Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers), Sergio Luis Henao (Team Qhubeka ASSOS) y Andrés Camilo Ardila (UAE Team Emirates).

