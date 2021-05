Con emotivo mensaje Daniella Álvarez celebró sus 33 años

Daniella Álvarez en Instagram.

La exreina de belleza, presentadora y modelo Daniella Álvarez está de celebración por la llegada de sus 33 años y no dejó pasar el momento para compartir unas conmovedoras palabras con sus seguidores sobre la valiente mujer en que se ha convertido y que se siente hoy en día, después de haber superado duras pruebas en su vida. Entre estas, la isquemia que sufrió y que le provocó que parte de su pierna izquierda fuera amputada.

Con una fotografía cargando una de sus prótesis junto con una gran sonrisa, la actual presentadora del ‘Desafío The Box 2021′ aseguró que se siente muy agradecida con Dios por permitirle celebrar un nuevo año de vida y por haberle dado una “tercera” oportunidad de vida, lo que llamó la atención de los usuarios de las redes.

Así las cosas, la exreina de belleza reveló una historia que quizá muy pocos conocían. Resulta que, según escribió, cuando su mamá estaba embarazada de ella casi la pierde por una complicación que tuvo. Sin embargo, un 24 de mayo, día de la Virgen María Auxiliadora, logró nacer en el seno de una familia que siempre la ha amado, protegido y cuidado de todo. “Llegué a los brazos de la mamá mas hermosa del mundo para vivir una vida llena de sorpresas, rodeada de una familia llena de amor y de amigos que son mi mejor compañía”, agregó a su mensaje Daniella.

De otro lado, la barranquillera admitió que actualmente su camino “está un poquito más pesado”, pero que su deseo de seguir adelante sigue intacto, “lleno de ilusiones, sueños por cumplir y metas por alcanzar”. “Cargaré el peso de mis piernas hasta el día que Dios así lo quiera y lo cargaré con orgullo y muchas sonrisas”, dijo textualmente.

“Hay dos maneras de salir a un paseo, una llevando tus pies y otra llevando tus alas. Que Dios me siga dando vida y me de alas para volar alto. Gracias a todos ustedes por sus mensajes y cariño. Sin ustedes mi vida no sería la misma”, concluyó la presentadora y modelo en su mensaje de agradecimiento para sus seguidores.

Además de esto, varios famosos le han compartido a Daniella Álvarez mensajes de cumpleaños y buenos deseos para este nuevo año como Taliana Vargas, Daniela Vega, Mack Roesch, Elianis Garrido, Julieta Piñeres, entre otros. Es más, los hermanos de la barranquillera, Andrea y Ricardo, le regalaron unas emotivas palabras y recuerdos en sus historias de Instagram, que se viralizaron rápidamente.

“La vida no solo debe vivirse, debe celebrarse. Hoy es el momento de celebrar tu vida, de darle gracias a Dios por regalarnos la bendición de seguir de ti y tu compañía”, le compartió su hermana, Andrea Álvarez, más algunas fotografías de las aventuras que ambas han vivido.

Por su parte, su hermano, Ricky Álvarez, le celebró con un mensaje que de seguro puso a llorar a más de uno. “Hace un año celebraba tu cumpleaños así... con serenata, con los ojos aguados, cerca pero al tiempo lejos por todo lo que te estaba pasando y esperando entrar un minuto para abrazarte y darte un beso como siempre en cada uno de tus cumpleaños. Hoy, un año después, solo le pido a Dios que te llene de bendiciones y te dé mucha salud para que me sigas dando lecciones de qué es importante y qué no, y de paso me enseñes a vivir”, le escribió.

