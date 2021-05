Video: el ‘padre’ Alberto Linero revela detalles inéditos de su relación sentimental tras dejar el sacerdocio

Durante casi 25 años, Alberto José Linero fue reconocido a nivel nacional como el ‘Padre Linero’, un sacerdote cercano a la gente, con un carisma único, una actitud alegre y abierta, con un claro don de la palabra, cuyas predicaciones lograron acrecentar la fe de muchos colombianos. Sin embargo, en 2018 su decisión de renunciar al sacerdocio y colgar los hábitos generó polémica en el país y, a su vez, cambió la manera en que comenzó a ser visto como figura pública.

En meses pasados, Alberto Linero reveló en Pulzo que actualmente tiene una relación de pareja que, según él, fue resultado de una larga conversación con Dios. Es más, mencionó que este proceso ha cambiado por completo su vida porque le ha permitido asumir nuevas responsabilidades y obligaciones, tanto económicas como laborales.

“Todo fue difícil. No fue fácil dejar el ministerio presbiteral que había ejercido por 25 años. Mi decisión es fruto de un proceso de oración y de un diálogo con Dios, lo tengo claro en mi corazón”, dijo para Pulzo entonces.

Ahora, el exsacerdote volvió a abrir su corazón en una entrevista exclusiva para el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, para contar por primera vez detalles de cuán enamorado está y de quién es la persona que le robó el corazón.

A sus 52 años, Linero ya no vive en una parroquia, en un seminario, ni con otros presbíteros. Vive en su propio apartamento acompañado de una mujer junto con quien está construyendo su vida, como admitió en el programa ‘La Red’.

Se trata de un viejo amor, al que conoció hace mucho años. El exsacerdote relató que la primera vez que se vieron fue en Bogotá, cuando él -recién ordenado- estaba estudiando una maestría y ella estaba casada. Se acercaron y se hicieron buenos amigos, pero tiempo después la misteriosa mujer se mudó a Argentina.

Los años pasaron y con ellos la decisión de Alberto Linero de dejar el sacerdocio, lo que generó que medio país se le viniera encima y estuviera en el ojo del huracán. No obstante, en la entrevista con el programa ‘La Red’ volvió a reafirmar que su decisión fue “por amor propio, por amor a su proyecto, a su búsqueda” y no porque hubiera alguien en su vida. “Yo creo que uno tiene que decidir en favor de uno siempre. En ese momento no había nadie. Si hubiera habido una persona yo la hubiera mostrado, no soy morrongo, no escondo cosas”, precisó.

Así las cosas, el líder espiritual agregó que la vida les permitió reencontrarse luego de que él necesitó una ayuda en términos de trabajo, decidió buscarla precisamente a ella y comenzaron a trabajar juntos. Fue un momento en que empezó a vivir la emoción y la expectativa de las primeras veces. Incluso, dio a entender que ella estaba divorciada. Dijo que fue él quien le “tiró los perros” y que juntos “cayeron”.

“Todas esas primeras veces fueron extraordinarias, yo lo tengo que asegurar. Fueron mis primeras veces de muchas cosas, que va desde poder caminar por las calles, agarrarle la mano hasta tener sexo con ella. Fueron partecitas de cielo”, admitió en la entrevista en el programa ‘La Red’.

Alberto Linero decidió no revelar la identidad de esta persona principalmente porque continúa siendo una figura pública y no pretende que la historia de su vida que está escribiendo ahora sea el centro de atención.

“Ella no es valiosa porque es pareja de Alberto Linero. Es valiosa porque es una mujer inteligente, extraordinaria, capaz. Se nota que estoy enamorado, ¿verdad?”, dijo. “Es la primera vez que estoy enamorado, es la primera vez que amo, que tengo una mujer que me acompaña, con la que duermo, con la que sueño, en la que pienso”, añadió.





Sobre si se van a casar y a tener hijos, Alberto Linero fue muy claro al mencionar que no buscan ni lo uno ni lo otro, puesto que el único interés de ambos es compartir su tiempo juntos. Esto ni siquiera les da momento para tener mascotas, como señaló.

“Yo no sé si ya estamos casados, eso no lo sé, de pronto sí. Ni ella ni yo queremos ser papás. Uno a los 51 años no puede ser papá, con mucho respeto. Tendría yo que ser el abuelo de ese pelado o de esa pelada. Necesitamos más cercanía relacional y mi estructura de vida no me permite hijos en estos momentos”, fueron sus palabras.

Lo que resulta curioso es que Alberto Linero en su tiempo como sacerdote consagró a cientos de parejas en matrimonio, especialmente por su poder de convencimiento en el acercamiento a Dios por medio de este sacramento. Y es que esto era lo que más llamaba la atención de quienes lo elegían para casare, Linero tenía un espíritu y don de la palabra con el que les daba confianza y les daba a entender que unirse en matrimonio era una gran decisión en sus vidas. De hecho, en su papel de sacerdote fue quien casó a Beatriz Pinzón Solano y Armando Mendoza de “Yo soy Betty la fea” por su gran reputación en aquél entonces.

“Yo me siento feliz de lo que dije como presbítero en el matrimonio y muchas de esas cosas las estoy poniendo en práctica. Otras definitivamente no se pueden. Pero yo creo que lo más importante en la relación de pareja es aceptarse tal cual somos, es construir juntos, es no pretender cambiar a la otra persona y es disfrutar a la otra persona”, refirió Alberto Linero en ‘La Red’.

“A los que me atacaron: que Dios los bendiga”, concluyó.

En la actualidad, Alberto José Linero se desempeña como líder espiritual, conferencista, escritor y periodista. Además, mantiene su contacto recurrente con los miles de seguidores que acumula en redes sociales, en las que habla de espiritualidad, publica mensajes motivacionales y opina sobre temas coyunturales.

