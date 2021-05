Por falta de datos en Mi Vacuna, mayores de 55 años no se han podido vacunar en Bucaramanga

La Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga informaron el pasado viernes que desde hoy iniciarían la vacunación de la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación para personas mayores de 55 años. Aunque parecía que sería una jornada sin novedades, desde temprano algunos ciudadanos denunciaron que por falta de actualización de datos en Mi Vacuna no podrían recibir en biológico.

“En la página de MiVacuna solo sale para priorizar etapa 1 y 2 no la han actualizado”. “Es mentira ya que en la página de MiVacuna no han actualizado las etapa para ese rango de edad”. “Estuve haciendo el procedimiento con un familiar y la página no deja acceder en esas edades”, fueron algunos de los comentarios de las personas.

Cabe recordar que, aunque el Ministerio de Salud ya habilitó la vacunación de todo el territorio nacional para la población entre los 55 y 59 años, es necesario estar priorizado en la plataforma Mi Vacuna para poder acceder a la dosis, pero al parecer muchos de los datos de los ciudadanos no aparecen allí.

Al respecto, Nelson Ballesteros, secretario de Salud de Bucaramanga, explicó en el diario local Vanguardia que el inconveniente con la plataforma no es para todas las personas ya que hay algunas que sí han podido vacunarse. “Esta mañana empezamos a encontrar que algunas personas no están priorizadas pero otras si se han podido vacunar”.

Igualmente, Ballesteros dijo en RCN Radio que “el Ministerio está terminando de cargar toda la base de datos de todo el país, por eso es importante que mencionar que en estos momentos varias personas han salido priorizados y las hemos podido vacunar, pero hay otras personas que no aparecen en la base de datos y hasta que no se actualicen continuarán con el debido proceso”.

El funcionario agregó en sus declaraciones que “en el caso de Bucaramanga hay más de 60.000 personas que podrán recibir la vacuna en la fase 3, es decir, en el rango de edad entre los 55 y 59 años, aunque esto puede variar porque el dato completo lo cargan a través de la pagina del Dane”.

Después de que se presentara este altercado, la Alcaldía de Bucaramanga publicó un paso a paso para que los ciudadanos puedan agendar virtualmente la aplicación de la vacuna:

Paso 1: Debe tener la edad o hacer parte de los segmentos de población establecidos por el Plan Nacional de Vacunación. En este momento (21 de mayo de 2021) nos encontramos atendiendo a personas de 55 y 59 años y talento humano en salud inscrito por el sistema Pisis exclusivamente de esta forma. De 60 en adelante, se puede vacunar de forma libre.

Paso 2: Debe aparecer priorizado en Mi Vacuna. Ingrese a este link: https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/Account/Login y llene sus datos. Si no aparece aún priorizado en esta página, no se agende todavía. El Gobierno nacional se encuentra cargando los datos de toda la población.

Paso 3: Ingrese al enlace de la Alcaldía y seleccione la aplicación: primera dosis de Pfizer.

Paso 4: Elija un día, una hora y un punto de vacunación disponible, entre el Teatrino UIS, el Colegio El Pilar y el Recrear del Norte.

Paso 5: Proporcione sus datos personales.

Paso 6: Consigne datos adicionales referente a su priorización en el Plan Nacional de Vacunación.

Paso 7: Vaya al final de la página y de clic en Reservar. “Con su agendamiento procure no faltar a la cita. Recuerde que del cumplimiento del deber con las vacunas depende en gran medida la velocidad con la que avanzamos hacia la inmunidad del rebaño y por consiguiente, la derrota del covid-19″, informó la Alcaldía Municipal.

No sobra mencionar que las personas que son mayores de 60 años pueden asistir libremente a cualquiera de los 29 puntos dispuestos en Bucaramanga para ello.

Esto cobija a: Personas mayores de 60 años, incluyendo a las edades abarcadas en fases anteriores (mayores de 70 y mayores de 80). Primeras y segundas dosis de estas edades, con cualquier vacuna: Pfizer, Sinovac o Astrazeneca. Personal de primera, segunda y tercera línea del sector salud.

Igualmente están incluidos los profesionales de áreas de la salud no relacionadas con el covid-19 (odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, etc.) que estén habilitados en Mi Vacuna, es decir, que hayan hecho su inscripción por medio de la plataforma Pisis.

De acuerdo con la Alcaldía, actualmente Bucaramanga cuenta con una capacidad de vacunación superior a las 5.000 dosis diarias, siendo sus puntos extramurales (especialmente el Teatrino UIS y el recientemente abierto Colegio El Pilar) los de mayor capacidad.

