Así fue la trágica muerte de una hermana de Tatica, la más reciente eliminada del ‘Desafío The Box’

Ángela Yulima López Guarín 'Tatica'. Foto Caracol Televisión

En el último ‘Desafío a muerte’ del Desafío The Box, en el que estaban sentenciadas cuatro competidoras del programa, dos del equipo Beta y las otras de Alpha y Omega, fue la integrante de este último equipo la que, lastimosamente, perdió por unos segundos de diferencia. Se trata de Ángela Yulima López Guarín, más conocida durante la competencia como Tatica, una joven de 23 años oriunda de Florencia, Caquetá.

Su salida de la competencia dejó a los integrantes de su equipo bastante afectados, no solo en el ámbito competitivo, sino también en el emocional, pues todos lograron establecer una gran amistad. Madrid fue una de las competidoras que más sufrió la ‘muerte en competencia’ de Tatica, pues señaló que “solo bastaron cinco minutos para que nos hiciéramos amigas el primer día”.

A Tatica sus compañeros la describían como una joven tierna y muy ingenua, estaban impresionados de que a su edad para ella fueran nuevas muchas cosas que ellos ya habían experimentado, razón por la que sentían que debían protegerla de los malos comentarios que surgían en medio de las competencias. Aún así, la competidora que ingresó representando a la región del Amazonas demostró que pese a su baja estatura e ingenuidad, desarrollaba las competencias con agilidad.

Tomado de Youtube Canal Oficial Desafío The Box

Los televidentes y seguidores del programa también lamentaron la salida de la joven y aprovecharon el momento de su salida para recordar que, en uno de esos momentos en los que los competidores comparten en las casas y dan detalles sobre su vida, Tatica recordó uno de los momentos más tristes que vivió junto a su familia cuando apenas era una niña.

Cuando los integrantes de Omega hablaban sobre sus familiares, tema que normalmente ocasionaba lágrimas en todos, Tatica les reveló que, a pesar de venir de una familia compuesta por cinco mujeres que se criaron solas, sin la ayuda de su padre, todas se lamentaban por la muerte de una de su hermanas, especialmente su madre.

Según Tatica, quien vivió en una zona rural del Caquetá, en una tarde en la que junto a sus hermanas fue al río, una de sus hermanas fue arrastrada por la corriente. En ese entonces la competidora solo tenía 9 años. La joven relató que fue una experiencia difícil para toda su familia, pues pasaron días de tristeza profunda hasta que por fin encontraron el cuerpo de su hermanita, quien quedó enterrada en su vivienda.

“Mi mamá sufrió mucho, sobre todo porque le tocó lidiar con la muerte de una hija que no encontraban. Finalmente la encontraron pero tuvo que dejarla enterrada en la finca. No quedó ningún recuerdo de ella, mi mamá no tiene fotos, no tiene nada”, contó Tatica a sus compañeros.

Después de esta situación, Tatica resaltó que su razón para estar en competencia era su madre, con quien tiene una gran relación y a quien quiere darle lo mejor, por eso cuando en las competencias se sentía que el rendimiento de la mujer sus compañeros le recordaban el nombre de su progenitora.

Tomado de Youtube Canal Oficial Desafío The Box

En las últimas horas, a través de la cuenta oficial de Instagram del Desafío the Box, la competidora habló sobre su salida del juego.

“Para mí fue muy duro, no quería irme todavía, tenía mucho por demostrar. Sentí alegría porque iba a poder comer, pero estaba triste por irme”, comentó. También se refirió a las discusiones que tuvo con algunos compañeros por su rendimiento “sentía mucha presión, que no te sepan decir las cosas me afectó aunque no lo quisiera, pero eso fue algo que se habló en su momento”.

Actualmente, la mujer regresó a su vida cotidiana en la capital del país junto a su familia y señaló que retomará sus estudios de licenciatura en nutrición y dietética, además, un emprendimiento de accesorios que lanzará próximamente.

