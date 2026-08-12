Cancillería colombiana activa canales diplomáticos para traer ayuda humanitaria tras el sismo

Desde Armenia, el presidente Abelardo de la Espriella entregó importantes anuncios para la atención de las víctimas del terremoto que estremeció al país el 10 de agosto - crédito suministrada a Infobae Colombia

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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que activó los canales diplomáticos con países aliados para gestionar ayuda internacional destinada a atender a las personas afectadas por el sismo registrado en Colombia el pasado 10 de agosto. La Cancillería aseguró que la cooperación se está tramitando de manera inmediata, de acuerdo con las prioridades definidas por las autoridades nacionales y territoriales.

En un comunicado oficial, la entidad indicó que, en nombre del Gobierno colombiano, “agradece a la comunidad internacional por su solidaridad y su deseo de apoyar a nuestro país” después de la emergencia. La cartera explicó que desde el primer momento de la tragedia se pusieron en marcha gestiones con gobiernos aliados para solicitar apoyo en las áreas priorizadas por la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

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El mensaje central de la Cancillería es que la ayuda internacional no se recibirá de forma improvisada, sino conforme a una lista de necesidades identificadas en los territorios afectados, para evitar duplicidades y asegurar que cada envío responda a prioridades reales de asistencia, logística, salud pública y protección de familias damnificadas.

Gobierno priorizó hospitales de campaña y kits básicos

Según la Cancillería, el Gobierno colombiano pidió priorizar elementos clave para la atención humanitaria. Entre ellos están hospitales de campaña, kits de alimentación, aseo o hábitat, insumos para agua, saneamiento e higiene, kits de cocina y menaje.

Los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio a causa de un terremoto, en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Juan David Duque

“El gobierno colombiano ha priorizado hospitales de campaña, kits de alimentación, aseo o hábitat, insumos para agua, saneamiento, higiene, kits de cocina”, señaló la información oficial, al detallar el tipo de asistencia requerida para atender a las comunidades afectadas por el terremoto.

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La solicitud de hospitales de campaña responde a la necesidad de reforzar la capacidad de atención médica en zonas donde la infraestructura sanitaria pudo quedar afectada o donde la demanda de servicios aumentó por la emergencia. Estos equipos permiten habilitar espacios temporales para valorar pacientes, prestar primeros auxilios, apoyar procedimientos básicos y descongestionar hospitales locales.

Los kits de alimentación, aseo, hábitat, cocina y menaje buscan cubrir necesidades inmediatas de familias que perdieron viviendas, enseres o acceso normal a servicios básicos. También son fundamentales en albergues temporales y puntos de atención donde las personas damnificadas requieren agua segura, elementos de higiene y condiciones mínimas para pasar los primeros días posteriores al desastre.

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Primeros vuelos humanitarios llegarán al país

La Cancillería informó que, siguiendo instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, coordina con entidades del orden nacional, como la Vicepresidencia de la República, los primeros vuelos de ayuda humanitaria que llegarán a Colombia en las próximas horas.

La cartera diplomática señaló que esa coordinación busca garantizar que las donaciones internacionales entren al país con trazabilidad, sean recibidas por las autoridades competentes y se distribuyan hacia las zonas donde resulten más necesarias. La prioridad será responder a los requerimientos definidos por la UNGRD y por los reportes entregados desde los territorios afectados.

Varias personas caminan entre los escombros tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Juan David Duque TPX IMAGES OF THE DAY

El anuncio se produce mientras Colombia avanza en la atención de una emergencia que dejó daños en varias regiones y activó la respuesta de organismos nacionales, autoridades locales, fuerza pública, equipos de rescate y redes de solidaridad. La cooperación internacional se suma ahora a ese esfuerzo institucional para ampliar la capacidad de respuesta.

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Por ahora, el Gobierno espera que los primeros vuelos humanitarios permitan acelerar la entrega de insumos críticos para damnificados, hospitales y comunidades con mayores afectaciones. La Cancillería aseguró que continuará gestionando el apoyo externo y mantendrá activados los canales diplomáticos mientras persistan las necesidades derivadas del sismo.