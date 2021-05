“No hubo pelea”: Mónica Jaramillo confirmó las razones por las que se fue del noticiero del Canal Caracol

Mónica Jaramillo ahora trabaja en revista Semana. Foto: Juan Carlos Echavarría @juanlacentral.

En septiembre de 2020, la presentadora de Noticias Caracol, Mónica Jaramillo, confirmó su renuncia de su cargo. La salida de la periodista paisa generó múltiples especulaciones entre los seguidores del noticiero, sin embargo, tras ocho meses de su partida del canal de televisión, a través de su cuenta de Instagram, Jaramillo dio las verdaderas razones de su salida. Aseguró que no se trató de nada negativo ni de problemas con sus compañeros y colegas. Su hijo, Joaquín, fue la principal razón de su salida.

Con una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de Instagram de su cuenta personal, Mónica contestó a cuestionamiento de varios seguidores que, entre otras cosas, fueron insistentes en resolver sus dudas sobre la salida de la presentadora de Noticias Caracol, y por su supuesto regreso a la Televisión.

Además de las preguntas que apuntaron a que Mónica hablara de su pasión por el ciclismo, la primera pregunta sobre su vida personal llegó por parte de una persona que quiso saber si ella extrañaba estar frente a la cámara. “No puedo decir que no, pero me siento muy tranquila y muy feliz en este nuevo formato de vida”, comenzó relatando la periodista que, por estos días, se desempeña como directora de proyectos especiales de la revista Semana. Aseguró que tras 16 años de hablar en la televisión, había llegado la hora de detenerse. Ahora, Mónica se encarga de crear nuevos espacios de nuevas audiencias, con lo que está buscando consolidar a un público interesado en el ciclismo, según relató.

Luego de esta pregunta, una seguidor le pidió aclarar un rumor que corría sobre ella respecto a una posible participación en el noticiero de RCN. ‘¿Qué tan cierto es que vas a salir en RCN?’, escribió la mujer que también dejó en claro que era periodista al referirse a Mónica como ‘colega’.

“No, yo en noticias no, tampoco en otro proyecto. Yo hice una pausa y tomé esa decisión de alejarme de las noticias. Fue una decisión de vida, no tendría sentido llegar a otro lugar”, recalcó y agregó, “no tengo planeado volver a la televisión, nunca digo nunca. Pero creo mucho en las plataformas digitales como la nueva alternativa de información, de comunicación, de entretenimiento, y quiero apostarle a estar ahí en el futuro”.

Mónica explicó que presentó noticias desde hace 16 años, desde el 2004, y fueron 16 años sin pasar fechas especiales sin su familia. Su hijo, Joaquín, fue una de las razones de más peso, pues se estaba perdiendo de momentos clave en la vida del menor.

“Yo empecé a presentar noticias en el 2004. Llevaba 16 años de presentadora de noticias, llevaba 16 años sin un 31 de diciembre, sin un primero de enero, porque trabajaba en esas fechas. Con la pandemia y el tiempo al lado de Joaquín, empecé a darme cuenta que estaba perdiendo tiempo muy valioso. Ya no quería perderme más tiempo al lado de él y tomé la decisión de hacerme a un lado (...) “No es que me cansé de Caracol. No es que me cansé de las noticias de Caracol. No es que hubo pelea. Con la cuarentena, con todo ese tiempo en la casa, me di cuenta que quería más tiempo de calidad, quería más tiempo con Joaquín, más tiempo para mí, para la bicicleta, para estar con mi familia, para viajar”, resumió.

La salida de la presentadora fue centro de conversaciones y de especulaciones por un largo tiempo, incluso, en algún momento, se llegó a hablar de que había sido despedida de su trabajo luego de, supuestamente, hacer pautas publicitarias sin autorización del canal. El programa de chismes y farándula, 'Lo Sé Todo', incluso, hizo una nota al respecto, y expuso esa teoría que Mónica terminó desmintiendo.





