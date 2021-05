Humberto de la Calle defiende la protesta, pero no esta de acuerdo con los bloqueos

Humberto de La Calle Lombana, (Colombia). EFE

Colombia lleva en paro nacional tres semanas. En todo el territorio colombiano se han desplegado diferentes iniciativas para manifestar su inconformidad contra la situación económica, política y social que vive el país. En lo que lleva la movilización social tanto el Comité del Paro como el Gobierno han mostrado iniciativa para dialogar pero en medio de la coyuntura y los desacuerdos no han logrado llegar a ningún tipo de acuerdo.

Entre los temas en los que se tiene interés esta el desbloqueo de vías por parte de los ciudadanos que se están movilizando y el levantamiento de las fuerzas públicas que de acuerdo con diferentes testimonios y evidencias han excediendo su fuerza y afectando a los ciudadanos.

Ante este panorama, diferentes políticos se han manifestado como Humberto de la Calle, que se ha referido a la importancia de la construcción de consensos pues no esta de acuerdo con el panorama de violencia que se ha creado en el país, incluso, sugirió detener la manifestación para que no siguiera muriendo personas ,ni hubiera heridos, ni violaciones a los derechos.

“El paro debe abrir espacio al abastecimiento. Suspender temporalmente movilizaciones a partir de mañana sin desistir reclamos. Fuerza pública a aplicar la mayor prudencia. Es la forma de aislar a los violentos cuyas acciones favorecen el autoritarismo”, fue una de las propuestas que hizo mediante un video que publico en redes sociales hace quince días atrás.

El político que ahora es uno de los miembros de la Coalición de la Esperanza, reconoce que la protesta pacífica es un derecho y debe ser respetado.

“La protesta tiene que producir alteración en la vida de las personas, de contrario no es protesta. Lo que hay en el ‘tapete’ es justo, hay solicitudes justas. En 2019, el Gobierno se equivocó al diluir la protesta”, señaló el ex negociador de paz en una entrevista con Caracol Radio. Además, reconoció que este paro ha sido histórico “Nunca habíamos tenida una protesta tan masiva, duradera y legítima” comentó.

En este mismo espacio De la Calle hizo la aclaración de que pese a que defiende el uso de la protesta como un derecho cree que los bloqueos y el desabastecimiento son un abuso.

“El desabastecimiento es un abuso al derecho a protestar, hay que diferenciar esto con las manifestaciones en las calles. Es inaceptable el desabastecimiento de oxígeno, combustible, alimento...”, anotó.

Además, señaló que el Gobierno actual a cometido errores y que debería entrar en un dialogo real con el Comité donde hasta sugirió que “ellos deberían como encerrarse en la casa de Nariño hasta no tener respuestas”, y desde su experiencia cree que “Ese es un capítulo que hay que resolver y no creo que sea imposible. Hay cosas difíciles, pero no imposibles para una negociación”, y manifestó que pese a los daños y el vandalismo es importante escuchar las mayorías pacificas y sus peticiones “hay que condenar la violencia, pero eso no significa que se desoiga la movilización que hay en Colombia” enfatizó Humberto de la Calle y condenó la violencia usadas por el Gobierno de Iván Duque “cada quien mira lo suyo y hace énfasis en vandalismo, sin darse cuenta de los desmanes de la fuerza pública”.





SEGUIR LEYENDO