“Hippies ha sido un lugar de movilización pacífica”: Claudia López levanta nueva polémica

La alcaldesa Claudia López, incapacitada luego de dar positivo a covid-19 el pasado 14 de mayo, sigue muy pendiente de lo que pasa en Bogotá frente al paro nacional. En las últimas horas, se presentaron enfrentamientos en varios puntos de la ciudad, la situación más compleja se vivió en el Portal Américas que los manifestantes apodaron ‘Portal Resistencia’.

Enfrentamientos entre el Esmad y quienes se encontraban protestando desató nuevamente una serie de denuncias por el exceso de fuerza policial pero también por algunos hechos de vandalismo. En medio de este ambiente, una usuaria de Twitter escribió: “Todas las primeras líneas deberían ir a la casa de Claudia López para que la alcaldesa coma un poquito de gas”.

El comentario no pasó desapercibido y la misma alcaldesa contestó: “He comido mucho gas, amenazas y exilios por defender las causas en las que creo. Nunca he usado la violencia. Siempre la empatía, la palabra y la inteligencia. Hippies ha sido un lugar de movilización pacífica permanente, lo que me enorgullece como vecina, ciudadana y alcaldesa”.

La respuesta de la alcaldesa despertó una nueva polémica, pues que haya mencionado que en el Parque de los Hippies las manifestaciones sí son pacíficas, despertó la inconformidad de quienes han protestado en otras zonas de Bogotá.

“¿Si ven por qué hay que sacar las movilizaciones de Chapinero? La gente jugándose la vida en espacios como Bosa y Kennedy, para que ella se sienta orgullosa de sus vecinos Señora. Usted dirige una ciudad, no la manzana donde vive usted”; “Díganle que Bogotá es mucho más grande que solo Hippies y Chapinero”; “Señora alcaldesa la invito a visitar el Portal Américas y muchos otros sectores de la capital que se ven violentados en las noches por el ESMAD y la policía”; fueron algunos comentarios.

La alcaldesa también informó que el 19 de mayo se movilizaron 15.000 personas pacíficamente en la capital del país. “En 4 puntos la manifestación pacífica fue saboteada por una minoría organizada para violentar y publicitar. Seguiremos trabajando para que ni el vandalismo politizado ni el abuso policial opaquen la legítima movilización pacífica”, subrayó.

Por su parte, el alcalde mayor (e), Alejandro Gómez López, entregó balance de las movilizaciones realizadas ayer miércoles en la ciudad, cuando se completaron veintidós días de manifestaciones en el país, en las que resaltó el civismo de los marchantes, sin embargo, en horas de la noche se desataron algunos hechos de violencia.

“Ayer miércoles tuvimos una jornada extraña en Bogotá y es que las protestas que se habían citado transcurrieron perfectamente en horas de la mañana y en horas de la tarde, respetando la movilidad de los ciudadanos de Bogotá, alrededor del arte, la música; pero en horas de la noche volvimos a tener expresiones de violencia que lamentamos y rechazamos”, aseguró el mandatario.

El alcalde mayor (e) reiteró el llamado para establecer espacios de concertación y diálogo entre representantes de las movilizaciones, Comité del Paro y Gobierno nacional.

“Desde la Alcaldía hacemos un llamado, necesitamos pasar de la protesta a las propuestas y para esto lo que se necesita es espacios para conversar, para lograr vocerías, porque si bien el comité del paro viene hablando con el gobierno nacional, y es algo que celebramos, también es cierto que miles y miles de jóvenes no se ven representados por estos dos grupos de interlocutores, tenemos que tener espacios diferentes”, dijo el mandatario distrital.

Durante la jornada de ayer se presentaron actos de violencia que dejaron a 20 personas lesionadas, 11 ya fueron dadas de alta y 9 continúan siendo atendidas; estos hechos se presentaron en los Portales de Américas y Suba, además en algunos sectores del 20 de Julio.

