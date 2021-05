Paulina Vega y su consejo para la Nueva Miss Universo, la mexicana Andrea Meza

Paulina Vega. Foto: Instagram @paulinavegadiep

En el año 2014 la barranquillera, Paulina Vega Dieppa, se coronó como Miss Universo. 56 años antes, la primera colombiana en quedarse con dicho título fue la inolvidable Luz Marina Zuluaga, quien murió en el año 2015 en la ciudad de Manizales.

Ahora, en la más reciente edición del certamen de belleza, la representante colombiana, Laura Olascuaga, no logró estar entre las diez, ni mucho menos entre las cinco semifinalistas. Estos codiciados cupos fueron para Brasil, Perú, India, República Dominicana y finalmente, México, cuya reina, Andrea Meza, se convirtió en la Miss Universo 2021.

En este orden de ideas y aprovechando su experiencia como Miss Universo 2014, Paulina Vega fue interrogada durante una entrevista con Telemundo respecto de qué consejo le daría a la nueva mujer más bella del universo. “En este momento yo me imagino que está cansada, muy abrumada, está en shock. No ha podido procesar que es la nueva Miss Universo porque ya de por sí la tienen haciendo un trillón de cosas y creo que mi consejo es disfrútalo, vas a estar muy cansada. Yo lo dije en mi último discurso, duerme lo que puedas porque a veces el cansancio no te deja disfrutar. Lo que le espera es candela, pero va a ser un año que le va a cambiar el resto de su vida”, expresó.

Es de recordar que, durante la ceremonia Vega estuvo como comentarista y analista del evento.

Por otro lado, en entrevistas pasadas la barranquillera ha resaltado las cosas que ha aprendido como modelo y reina de belleza. “El modelaje y el reinado han sido otra universidad para mí: trabajar bajo presión, improvisar. Yo me metí a este cuento a los 21 años y estaba expuesta a todo el público. Gracias a algo superficial he aprendido cosas no tan superficiales. Aprendí a decir ‘no sé’ y a dar mi opinión”, comentó en 2016 a El Tiempo.

Este año la presentadora ganó un premio India Catalina

Luego de dejar atrás los reinados de belleza, Paulina Vega se ha enfocado en el modelaje y la presentación. En este segundo campo ha trabajado en programas como ‘A otro nivel’, de Caracol Televisión. De hecho, este 2021 ganó un premio India Catalina a ‘Mejor presentadora de programas de entretenimiento’ por el mencionado relaity musical.

Los títulos más destacados de reinas colombianas en Miss Universo

Además de las Miss Universo Luz Marina Zuluaga y Paulina Vega, estas son otras destacadas actuaciones de reinas colombianas en Miss Universo, pues varias se han quedado con el virreinato universal. Es el caso de Paola Turbay, quien participó en la edición de 1992 de Miss Universo. La siguiente en ser virreina fue la paisa, Paula Andrea Betancourt, en 1993.

En 1994 Carolina Gómez entró a la lista de las virreinas universales de Colombia. Siguió en la lista la samaria, Taliana Vargas, quien representó al país en 2008.

Finalmente, entre nuestras virreinas más recientes están: Ariadna Gutiérrez en 2015 y Laura González, llamada ahora como Laura Barjum, en 2017. Y, no hay que dejar por fuera a Andrea Tovar, quien fue primera princesa en Miss Universo en el año 2016.