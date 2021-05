Sin arrepentimientos y con más ganas: Aura Cristina Geithner defiende su contenido en OnlyFans y responde a críticas

Aura Cristina Geithner incursionará en el mundo erótico de Onlyfans.

Hace tan solo unos meses, Aura Cristina Geithner se aventuró a tener su propia página en OnlyFans y la verdad es que, tal y como lo ha admitido, le ha ido muy bien. A pesar de haberle apostado a esta plataforma, que tanta polémica ha generado en redes sociales por el tema erótico, es gracias a esta que la actriz y modelo colombiana ha logrado facturar un buen dinero con videos e imágenes subidos de tono y sin censura.

La mayoría de sus seguidores están contentos con su participación en OnlyFans, de hecho, la bogotana reveló semanas atrás en entrevista para La Red de Caracol Televisión, que precisamente lo que la motivó a abrir su cuenta fue la insistencia de los usuarios que la apoyan y acompañan desde las redes sociales en su carrera profesional y en su vida personal.

“Me llegaba una cantidad de mensajes diciéndome qué pasa, por qué no te animas a tener tu página de OnlyFans para nosotros que te amamos, te queremos y respetamos y amamos tus contenidos”, fue lo que mencionó en el programa de chismes, agregando a su vez que con esta decisión busca “reinventarse” en el mundo digital teniendo en cuenta el gran legado como artista.

Sin embargo, Aura Cristina Geithner también ha sido blanco de innumerables críticas y rechazo por parte de otras personas que consideran que debería estar en otras actividades, especialmente por su edad, 54 años, y que no debería publicar contenidos sensuales como videos y fotografías eróticas por respeto a su hijo. Incluso, hay quienes juzgan la forma en que la bogotana sale vestida en sus publicaciones, según ellos, “mostrando de más”.

En medio de esta situación, la actriz -recordada por su interpretación del personaje de Soledad Ahumada en la telenovela ‘La Potra Zaina’- volvió a pronunciarse para responder directamente a estas críticas. En entrevista exclusiva con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1, Geithner aceptó que conoce a lo que se está enfrentando y dio a entender que está decidida a continuar su camino, sin arrepentimientos ni preocupación.

Aura Cristina Geithner

Es más, en cada una de las publicaciones que comparte en las distintas plataformas de entretenimiento la colombiana aprovecha para mostrar cuán segura es de sí misma, cómo disfruta ser como es, cómo cuida su cuerpo, su piel, su cabello, cuánto disfruta bailar y actuar...

“Sé perfectamente lo que hago, no lo hago por inconsciencia, lo hago con consciencia. Sé perfectamente para dónde voy, qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Valoro todo lo que he aprendido en el pasado, pero la verdad yo no vivo de eso, eso quedó en mi hoja de vida”, precisó la actriz en ‘Lo Sé Todo’.

Es importante incluso mencionar las recientes declaraciones de Geithner para Pulzo, con las que explicó que la mayoría de personas tienen malas apreciaciones de la plataforma OnlyFans simplemente porque esta une el contenido para adultos. “Ellos pretenden que yo me voy a volver una porno star, pero yo no soy ni modelo webcam, no es que no quiera, no puedo, soy una persona pública. Pero sí me gusta darles material erótico, por mensajería internos, muy bonito, muy cuidado”, manifestó para Pulzo.

Vale recordar que seis colombianas son las mujeres más populares, y también mejor pagas, de Onlyfans en Latinoamérica, entre las que hay desde actrices porno hasta influenciadoras. Entre ellas están Esperanza Gómez, Amaranta Hank, Daniela Legarda, Aída Cortés, Cintia Cossio y Aura Cristina Geithner.

