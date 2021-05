“No todas pretendemos ser igual que otras”, la respuesta de Koral Costa, tras insultos a su cuerpo en redes sociales

Influenciadora Koral Costa.

‘La reina de la extravagancia’, como se autoproclama del influenciadora Koral Costa, se cansó de los contestantes ataques que sufre por medio de sus redes sociales, pues algunos usuario han atropellado y herido su autoestima llegadola a llamarla “gorda asquerosa”, por lo que decidió hacer un reflexión acerca de lo que le sucede.

A través de una publicación, en la que Koral se tomó una foto en ropa interior, ella expresó:

“Mucho gusto me llamo la gorda buenaaaaaaaa. Prefiero estar gorda cómo me dicen algunas que, criticar y hablar mal de los demás. Amargar a los demás, no tener vida por que le dedico mi vida a criticar”, dice la publicación.

Costa comentó que en su cuenta de Instagram encuentra frecuentes comentarios donde la han llegado a llamar “gorda asquerosa” o “marrana”, razón por la cual decidió darle una lección a sus críticos.

Asimismo, en otras publicaciónes, la influenciadora ha hecho un llamado para que entre mujeres dejen de insultarse y mejor exista un apoyo que construya un mejor ambiente entre el mismo género.

“Somos mujeres, tenemos que apoyarnos y ser solidarias con nosotras mismas”, publicó la creadora de contenido digital, tras lamentar que todos los improperios que recibe sean por parte de mujeres.

Algunas mujeres que sigue a Costa en Instagram, han criticado su manera de vestir y hasta las pelucas que utiliza, pues señalan que puede tener un mejor gusto para vestirse y no verse mal, ante lo cual ella respondió:

“Sea como usted quiera ser. No se ponga a pensar en lo que dice la gente. A cambiar eso. Nadie es perfecto y si uno se mira al espejo, uno tiene defectos, somos así”, sostuvo la esposa del reconocido actor llamado ‘Bola 8’.

Asimismo, por medio de sus historia, Koral ha respondido a las criticas sobre su cuerpo y ha dado a entender que las criticas no le afectan, pues ha expresado estar orgullosa de su cuerpo y indicar que la lluvía de criticas merecen solamente a envidia, pues señaló: “algunas me dicen gorda y otros se mueren por mujeres así”, al igual en otra historia señaló: “Mucho gusto me llamo la gorda y que gorda tan bella soy. Le pregunto a las que me critican con venenos. ¿Tienen mis curvas?”.

En otras publicaciones, en los últimos días se le ve a compañada de la polémica Daneidy Barrera conocida en redes sociales como Epa Colombia, quien actualmente goza de un próspero negocio de venta de tratamiento alisador de cabello, quien con este emprendimiento ha logrado darle trabajo a cerca de 300 personas y, además, ha logrado comprar desde su apartamento, locales, peluquerías y su camioneta y carro convertible.

De la amistad que se ha visto últimamente en redes sociales entre Koral y Epa, la generadora de contenido se dejó aplicar el tratamiento en su cabello y demostró la calidad del producto, aliciendo que no volverá a utilizar pelucas y que seguira al pie de la letra el cuiado de su cabello utilizando el tratamiento que vende la empresaria.





