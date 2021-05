Policía requisa a joven de la primera línea en Bogotá y lo que encuentra es el libro ‘¿Por qué los matan?’

Este martes 18 de mayo, en medio de un plantón que se realizó en el Portal Américas al sur de Bogotá, varios uniformados de la Policía requisaron a los jóvenes que hacen parte de la primera línea, aquellos manifestantes que se sitúan al frente en medio de los enfrentamientos con la fuerza pública.

Uno de los videos que se viralizó en las redes sociales de ese procedimiento policial, es que uno de esos jóvenes llevaba en su morral un libro del analista político Ariel Ávila. Se trata del libro ‘¿Por qué los matan?’ que intenta responder tres preguntas centrales: ¿Quién está matando a los líderes sociales en Colombia? ¿Por qué los están matando? y ¿Qué pasa en las zonas donde han asesinado líderes sociales?

La reacción de uno de los policías es pedirle al joven que le regale el libro, pero el de los demás manifestantes es aplaudir porque, además de que no lleva nada peligroso, carga con ese texto en medio de las protestas.

En Twitter, al autor del libro se refirió a este escena y escribió: “La Policía Nacional requisó a los chicos y chicas de la primera línea, pero lo más peligroso que encontraron fue un libro mío titulado “¿Por qué los matan?” Esta es la Primera Línea más peligrosa del país”, señaló.

Infobae habló con jóvenes de la primera línea en Cali

En ‘Puerto’ hay más de 30 jóvenes de Primera Línea que llegaron entre el primer y el tercer día del paro en Cali. “Yo vivo cerca porque somos todos pelaos de la zona. Entonces, el primer día me vine a asomar aquí a ver la manifestación y cuando llegué, vi que ya estaban tirando gases, ya había represión de los pelaos y mi decisión fue seguir, en vez de irme para atrás, me dio desespero, me dio rabia y seguí para delante. Ese día duró la guerra como tres, cuatro horas”, dijo Miguel, uno de los jóvenes que, aunque no duerme en la zona, sí suele ir casi todos los días

Al preguntarles por la razón para pararse en primera línea, uno de ellos, que no quiso dar su nombre, respondió que daría la vida. “Aquí todos estamos decididos a lo que sea, a morir por la patria porque es la realidad (...) lo que sí le he dicho a mi familia es que entiendan que luché”.

“Acá hay estudiantes de Derecho, de carreras así como Administración y ellos son los que nos han explicado cómo funciona la rama judicial”, añadió Miguel en Puerto Resistencia. En ese lugar las peticiones son claras: piden no ser judicializados por ejercer el derecho a la protesta, que les garanticen mejores condiciones para educación y espacios deportivos en la ciudad, además de derogar reformar o proyectos que corran trámite en el legislativo como la reforma a la salud.

Pero en general, en Cali piden a gritos, desde cada punto de concentración, oportunidades laborales para los jóvenes. “Si un congresista o concejal gana 42 millones de pesos, usted le baja la mitad del sueldo, quedan 21 millones y hay trabajo pa’ 21 personas ganando el salario mínimo, ¿si pilla? esa es la idea”, fueron las palabras de ‘Judas’, quien se declaró coordinador del punto de resistencia en Meléndez. Para él, para ‘La India’, para ‘La Mona’, para Miguel y para cada una de las personas consultadas por este medio, el Estado debe reducirse y hablar de austeridad.

