“El fútbol colombiano no se va a aplazar”: Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. Foto: Colprensa.

La Dimayor había programado para el pasado sábado 15 de mayo el partido entre Cali y Tolima, los futbolistas de ambos clubes pidieron que se suspendieran los partidos de la Liga BetPlay hasta que no mejore la situación de orden público en el país.

En horas de la mañana, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, volvió a hablar sobre la reanudación de la Liga BetPlay frente las dificultades de orden público que hay en el país, e incisito que el torneo local seguirá en pie.

El viernes de la semana pasada por parte de la Asociación Colombiana de Futbolistas, Acolfutpro, y de los futbolistas de Deportivo Cali y Deportes Tolima emitieron el viernes un comunicado en el que expresaron que estaban a favor del Paro Nacional y le pidieron a los dirigentes colombianos suspender los torneos locales debido a la falta de garantías de seguridad para jugar al fútbol en la situación actual que vive Colombia; además, por parte de los jugadores de estos dos equipos avisaron que no se iban a presentar al encuentro de vuelta por los cuartos de final de la Liga BetPlay.

Sobre el comunicado de futbolistas de Acolfutpro, Jaramillo dijo que: “hay un mal entendido con un comunicado que salió por parte de los jugadores. Entendemos su miedo, pero no fueron todos los futbolistas. Es clarísimo que la gente puede expresar su temor, pero cuando yo hablé con Cali y Tolima, ellos me dijeron que estaban firmes para jugar. La gran mayoría están dispuestos a jugar”.

Aunque el máximo dirigente del fútbol colombiano dijo que había un mal entendido, en el comunicado de Acolfutpro aparece que: “Consideramos que no es pertinente realizar este partido y reiteramos nuestro deseo de que se suspendan todos los partidos en Colombia hasta tanto no sea superada la situación por la cual estamos atravesando”.

En su momento, el presidente de la Dimayor contestó a este comunicado diciendo que: “Por supuesto que en las condiciones lógicas no podemos poner en riesgo la seguridad, estamos viviendo un momento muy difícil y el fútbol no es ajeno a esto, pero lo que sí estamos privilegiando es el derecho al trabajo”.

Y, sobre esto, concluyó comentado: “No vamos a cancelar el torneo, lo vamos a jugar dentro de las circunstancias que tenemos y siendo realistas, privilegiando la seguridad de nuestros jugadores de fútbol. Todas las opciones lógicas hay que analizarlas muy coherentemente. Una vez que podamos terminar el partido de Cali-Tolima, con los cuatro equipos que quedan tenemos que hacer una junta de competencia para tomar decisiones para lo que sigue en el campeonato”.

Pero a la fecha, Fernando Jaramillo reiteró que no se va a aplazar más el torneo: “Aplazar el campeonato no lo vamos a hacer. Pero se tendrán que tomar decisiones día a día. Esperamos que ya sentados en la mesa se pueda determinar y podamos programar Cali vs Tolima; no sabemos en qué ciudad, pero estamos trabajando para eso. Y de ahí en adelante jugar semifinales y final. Ese es nuestro objetivo claro. Los clubes quieren y la mayoría de jugadores”.

Hay que tener en cuenta que se podría llegar a jugar la final de la Liga Betplay casi al tiempo que las eliminatorias a Catar 2022, partidos que la selección de Colombia jugará el 3 y el 8 de junio contra Perú y Argentina, respectivamente. Y, en caso, de que se deba aplazar unos días más, podría llegar a empatar con el inicio de la Copa América, la cual comenzará el 13 de junio.

Sobre esto último, el dirigente de la Dimayor comentó que: “Tenemos que esperar esos resultados y con base en eso programar las semifinales de nuestro campeonato. Puede que se cruce con Copa América y Eliminatorias, pero ojalá podamos utilizar otros estadios que donde no se juegue el certamen de selecciones”.

Por último, Jaramillo mandó un mensaje a la comunidad. “El fútbol a todos los colombianos nos une independiente de la orilla donde estemos. Este deporte representa mucho más que un simple negocio. Yo no creo que Colombia está en contra del fútbol, solo que vivimos una coyuntura particular”.

