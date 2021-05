Búsqueda de Sara Sofia Galván se detuvo por el paro dice su tía

Sara Sofía Galván, bebé desaparecida desde finales de enero en el sur de Bogotá

Han pasado cuatro meses desde que el país conoció la historia de Sara Sofía Galván, una pequeña bebé que desapareció. En medio de las contradictorias declaraciones de su madre y su padrastro, quienes están en la cárcel por su desaparición, el paradero de la menor todavía es desconocido, así como si aún está con vida.

En las últimas horas, Xiomara Galván, tía de la menor y quien denunció a inicios de este año la desaparición de la pequeña de dos años de edad, habló con el noticiero de City TV y aseguró que ante la actual situación que enfrenta el país por las jornadas del paro nacional, la búsqueda de la menor se detuvo en Bogotá y el resto del país.

Desde el pasado 28 de abril, las principales ciudades del país viven masivas manifestaciones y las principales carreteras están bloqueadas, situación de la que se hacen cargo las autoridades del país. Según la tía de Sara Sofía, mientras las autoridades se enfocaron en atender las manifestaciones, las labores para buscar a su sobrina en Bogotá y el resto del país se detuvieron.

“La búsqueda en el caño por el tema del paro fue detenida. Incluso, este lunes un grupo de personas estuvimos allí exigiéndoles a las autoridades que reactiven la búsqueda”, aseguró la mujer al medio de comunicación.

Además de la búsqueda del Río Tunjuelo, donde supuestamente se habría arrojado el cuerpo de la niña, las autoridades han establecido en medio de la investigación cinco puntos estratégicos en el suroccidente de Bogotá con las declaraciones que han dado los dos capturados. Así mismo, se han abierto búsquedas en el territorio nacional de lugares en los que se han recibido pistas, y también hay una circular de Interpol en 192 países, en caso de que la menor haya salido de Colombia.

En un interrogatorio que reveló Noticias RCN, Nilson Díaz, padrastro de la menor insistió en que “Sarita no está viva, no la busquen en otro lugar que no sea el caño Tunjuelito, porque allá fue donde la dejé yo mismo”.

Sobre los audios que hallaron las autoridades en los que se mencionaba que Carolina Galván, la mamá de Sara Sofía, la había regalado, el padrastro aseguró que fue él quien le dijo a la mujer que hicieran esos audios, “pero eso es mentira, porque la verdad es que la niña está muerta”.

Sin embargo, la familiar de la pequeña señaló al noticiero que tras estas declaraciones del padrastro de Sara Sofía, quien también dibujó un mapa en el que detallaba el supuesto paradero donde había dejado el cadáver de la menor, según él, en el desagüe del río Tunjuelo; los vecinos del lugar le habrían asegurado a la tía que las autoridades solo buscaron por un día.

“Doy por hecho que fue por el tema del paro, porque tampoco me informaron por qué no lo hacían. Pero seguimos buscando”, concluyó la tía de la menor, al tiempo que solicitó a las autoridades que no olviden el caso de su sobrina.

Por otro lado, Xiomara Galván señaló que uno de los últimos hechos es la visita que le hizo el abuelo de Sara Sofía a Carolina Galván, madre de la menor. “Carolina recibió a mi papá. Ella lo que le dice es el mismo testimonio que da en el interrogatorio. Anexando que ella no quería hablar por miedo, porque este tipo (Nilson) le pegaba, la amenazaba... que nosotros sabíamos cómo era ella... que ella no había matado a su niña, que ella nunca había maltratado a su niña”, reveló.

“Yo no puedo creer que este caso sea uno de los miles que hay olvidados”, dijo al medio tía de Sara Sofía Galván.

Las autoridades, por su parte, no han asegurado que la búsqueda de la menor se haya detenido, pero la tía de la menor sí afirma que, desde el inicio de las manifestaciones en el país, hace tres semanas, los uniformados no han hecho más labores de búsqueda.

