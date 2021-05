Bellas y talentosas, mamás de la televisión colombiana que se roban más de un suspiro

Foto: redes sociales Andrea Serna

Una de las fechas más importantes para las familias colombianas es el Día de la Madre, una festividad en donde el reconocimiento, los regalos y el amor son el plato preferido para festejar a ese ser especial. Hoy, les mostraremos un top de esas mamás de la farándula colombiana que día a día le roban unos cuantos suspiros a los televidentes y son la envidia de muchas.

En esta lista, encontrarán todo tipo de mamás, primerizas, otras con una familia un poco más grande o simplemente un solo hijo que hace por muchos; todas con una cosa en particular, combinan perfectamente su trabajo de presentadoras, modelaje o empresarias, y quienes enseñan su mejor papel en redes sociales, el de ser unas súper mamás.

Andrea Serna

Por más ocupada que esté la presentadora del Desafío ‘The Box’, saca tiempo para compartir con su pequeña Emilia. En una entrevista para la Revista Vea, Andrea Serna resaltó los consejos que le daba su madre cuando ella pequeña: “una cosa es lo que tú quieres hacer porque te parece divertido, lo que no haces porque no te llama la atención o te aburre y, tus deberes, lo que debes hacer y enfrentar con disciplina y responsabilidad” cosa que según la modelo, se lo inculca a su hija constantemente.

Tomada de Instagram @andreasernafotos

Rochi Stevenson

En las mañanas de Caracol Televisión, encontramos a la hermosa presentadora barranquillera, ella es la típica madre amorosa y detallista. Alfredo, Esteban y Mariana son los nombres de sus tres hijos y las fechas especiales las celebra del mismo modo en que su madre lo hacía. “Le aprendí a mi madre a rezar juntos, a compartir alrededor de la mesa, a bendecir los alimentos antes de consumirlos y a ir a misa los domingos, en familia”, resaltó en entrevista para la Revista Vea.

Tomada de Instagram @rochistevenson

Claudia Bahamón

Modelo, conductora de televisión y empresaria, a Claudia la recuerdan miles de colombianos que la veían en la sección de entretenimiento del noticiero del Canal RCN junto a Andrea Serna. Se convirtió en madre de su primer hijo, Samuel, en 2008 y Luca, en 2011. Con la crianza de sus dos hijos, la presentadora ha ido desvirtuando la maternidad, “no me gusta ser así y tener siempre la razón. Creo que soy una mamá permisiva, con límites. Me encanta darles la razón a mis hijos, porque cuando yo tenía sus edades, por más explicación que diera, los argumentos no valían”, señaló en una entrevista a la Revista Vea.

Tomada de Instagram @claudiabahamon

Taliana Vargas

Todos recuerdan a la hermosa exseñorita Colombia famosa por la conocida ‘talivuelta’ durante el concurso de Miss Universo de 2008. El país ha sido testigo de su crecimiento profesional a través de la pantalla y sus redes sociales, con o sin corona, la samaria ha sabido conquistar a los colombianos con su sonrisa angelical y mostrando su faceta como madre amorosa y entregada con sus hijos Alicia María y Antonio Alejandro. Su trabajo como modelo y el ser una celebridad, le ha permitido convertirse en la voz de muchas mujeres que ven vulnerados sus derechos de amamantar a sus hijos en público o subir una foto haciéndolo a sus redes sociales.

Tomada de Instagram @talianav

Cristina Hurtado

La actual presentadora del programa de Canal Uno ‘Guerreros’, es una de las mamás que roba suspiros. Constantemente vemos como cautiva a sus seguidores con su belleza y escultural cuerpo, que mantiene gracias al ejercicio y a una alimentación saludable. Cristina tiene dos hijos junto a su esposo José Narváez y podemos asegurar que tiene una de las figuras más envidiables de la farándula colombiana.

Tomado de Instagram @crisshurtado

SEGUIR LEYENDO