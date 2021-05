Selección Argentina da a conocer sus convocados para enfrentar a Colombia en las eliminatorias

Selección Argentina dio a conocer sus convocados para enfrentar a Colombia por eliminatorias. EFE/Marcelo Endelli

A menos de un mes para que se dé inicio a la Copa América, varias selecciones han dado a conocer su lista de convocados para enfrentar un reto previo a la competencia, pues la semana anterior se disputarán dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Una de ellas fue Argentina, rival de Colombia.

Y es que precisamente Colombia jugará las jornadas 7 y 8 ante Perú y Argentina, respectivamente, pues cabe recordar que las fechas 5 y 6, donde debía enfrentar a Brasil y Paraguay, fueron aplazadas ante la imposibilidad de varios clubes de prestar sus jugadores.

El ídolo del FC Barcelona, Lionel Messi, encabeza la lista de futbolistas designados para la doble fecha de eliminatorias sudamericanas que la Albiceleste disputará ante Chile y Colombia en junio.

Entre los convocados hay regresos de renombre y algunas sorpresas que intentarán ganarse un lugar en un conjunto nacional que volverá al ruedo luego de las postergaciones que sufrió la competencia a raíz de la pandemia de coronavirus.

Las principales novedades de la convocatoria hecha por el entrenador Lionel Scaloni son la vuelta del Kun Agüero y la aparición de Emiliano Buendía, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Palomino, Romero y Martínez Quarta. Sin embargo, la lista está compuesta por 30 nombres, a la espera de definir si habrá convocados del medio local.

Nahuel Molina (ex Boca, Defensa y Justicia y Rosario Central), de gran presente en el Udinese de Italia tendrá una gran oportunidad para hacerse con un puesto. Además, habrá otros tres jugadores que harán su debut en el ciclo de Scaloni: Emiliano Buendía, del Norwich City de la Premier League, Cristian Romero (ex Belgrano de Córdoba y Genoa) y José Luis Palomino (ex San Lorenzo, Argentinos Juniors, Metz de Francia y Ludogorets de Bulgaria), los dos con destacadas actuaciones en la defensa del Atalanta italiano.

Las dudas pasan por el mediocampista Exequiel Palacios, quien hace unos días sufrió un desgarro que le demandará unas tres semanas de recuperación. Lo mismo ocurre con su compañero en el Bayer Leverkusen, Lucas Alario, quien padece una lesión muscular y de tendón en su muslo derecho, como también Juan Foyth, quien actualmente se recupera de una rotura fibrilar en el isquiotibial de la pierna izquierda y llega sin ritmo futbolístico para ambos encuentros.

Por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina se medirá ante Chile el próximo 3 de junio en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y cinco días más tarde, visitará a Colombia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Colombia por su parte visitará a Perú el 3 de junio desde las 10 p. m. y el 8 recibirá a Argentina desde las 6 p. m. (hora colombiana). Los encuentros servirán de preparación, además, para la Copa América que se disputará desde el 13 de junio en las sedes repartidas entre Argentina y Colombia.

El equipo de Scaloni marcha segundo, con 10 puntos, a dos de Brasil, seguido por Ecuador, con nueve y Paraguay y Uruguay, con seis. Entretanto Colombia es séptimo con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas.

