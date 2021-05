“No estamos en contra del paro, pero no es la forma”, denuncia el personal médico de Tuluá

Paramédicos alistan una ambulancia en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzman Jr/Archivo

El Valle del Cauca ha sido protagonista del Paro Nacional, pues han tenido múltiples dificultades de orden público. Desde el 28 de abril que comenzaron las manifestaciones en el país se han reportado diferentes casos de violencia donde están implicados ciudadanos, fuerza pública, y según la Fiscalía General de la Nación, hasta grupos armados al margen de la ley que se han infiltrado, aprovechando la situación de orden público.

Incluso, esta situación ha afectado al personal de la salud que trata no sólo de sobrellevar la crisis sanitaria por el coronavirus, sino de atender a heridos y enfermos en plena crisis política y social. El cierre de vías los ha afectado y en algunas zonas hasta retienen o evitan el paso de ambulancias.

Así lo denunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz, que mediante Twitter compartió fotos y un mensaje sobre los bloqueos a la Misión Médica en Tuluá, municipio de Valle del Cauca aledaño a Buga y a media hora de la ciudad de Cali.

Trino de Fernando Ruiz

“Severa afectación de la Misión Médica con bloqueo a la entrada de Tuluá, Valle. Ambulancias, personal médico e insumos retenidos. Se violan los derechos a la vida, la salud y la libre movilidad”, expresó el jefe de la cartera de Salud a las 9 de la noche del pasado jueves.

De acuerdo con las fotografías del ministro y el reporte de RCN Radio, encapuchados fueron los responsables de generar los bloqueos a las ambulancias y a los camiones de insumos médicos.

Una funcionaria del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá manifestó en W Radio frente a esta situación que no es la primera vez que el personal ha quedado retenido por horas y aunque no están en contra del paro, creen que bloquear las vías no es la forma de protestar.

“Mucho de nuestro personal asistencial han quedo retenidos por horas en los bloqueos y ha sido víctima de violencia psicología y física. No nos oponemos al paro, no estamos en contra del paro, respetamos el derechos a la legítima defensa, pero no es la forma”, manifestó.

La funcionaria contó que la situación ha sido muy difícil para el personal en el Valle del Cauca, pues han dañado sus ambulancias y han sido atacados con armas tanto blanca y de fuego.

“Nos han detenido ambulancias y hemos sido víctimas de ataques con arma blanca y hasta ambulancias han sido baleadas y dañadas. Requerimos que a nuestro hospital puedan llegar medicamentos porque si no, no podemos dar una buena atención”, indicó.

La doctora hizo un llamado para que las personas que están atacando al personal y las ambulancias, a que sean más conscientes de la emergencia que atraviesa la región y especialmente Tuluá que la ocupación de camas UCI se encuentra al 100%.

Además, denunció que la situación contra el personal ha sido tan fuerte, que incluso, una enfermera fue víctima de violencia sexual al salir de trabajar.

“Las autoridades tienen conocimiento del abuso sexual que se cometió con una enfermera. Estaba pasando el puente de Lechugas y fue manoseada e intimidada, por parte de personas que estaban en las manifestaciones. Para la auxiliar es importante su salud psicológica y la parte jurídica está pendiente de esta situación”, contó la doctora.

Finalmente, la médico señaló que esto ha retrasado su labor y ha impedido que puedan salvar vidas de personas que han muerto por no llegar a tiempo al hospital.

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud, en todo el país se han reportado 126 ataques a la misión médica en la última semana de paro, 64 de los hechos corresponden a lesiones personales y amenazas contra el personal y 62 contra las ambulancias, sus tripulaciones y los pacientes a bordo.





