El luto vuelve para otro presentador de La Red: falleció Myriam, la hermana mayor de Frank Solano

Frank Solano

En la transmisión del programa de entretenimiento del Canal Caracol, La Red, del pasado sábado 15 de mayo, Mary Méndez, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Carlos Vargas, explicaron las razones por las cuales Frank Solano, su compañero de set, no había estado presente durante las dos últimas emisiones del programa. Luego las constantes preguntas de los seguidores del formato sobre lo que pasaba con Frank, los presentadores explicaron que Myriam, la hermana mayor de Solano, había fallecido recientemente.

A la mitad del desarrollo del programa, Carlos Giraldo detuvo el tema del que estaban hablando para pedirles a sus compañeros que lo acompañaran para enviarle un saludo especial a Frank, quien estaba pasando por ‘una situación familiar complicada’. Según explicó Giraldo, Myriam no falleció por causas de coronavirus, sino que, por el contrario, había sido un padecimiento sorpresivo el que había terminado con su vida.

“Desde aquí, desde Bogotá, para tí, que sé que estás en Medellín, un abrazo enorme, toda nuestra solidaridad, todo nuestro acompañamiento, de verdad, lo sentimos como propio el dolor. Tú siempre lo has dicho, a veces la muerte nos toma de sorpresa y esta no fue la excepción. Así que compañeritos, para la gente que por redes sociales ha estado preguntando también por Frank, no está aquí por una eventualidad familiar”, finalizó el presentador.

A su paso, Mary Méndez reiteró el amor que sienten por su compañero, y lo mucho que lo han venido extrañando durante los últimos días, “nuestro corazón está contigo”, resaltó.

Juan Carlos Giraldo, por su parte, extendió su mensaje de solidaridad a Solano, y aseguró que sus oraciones estaban con él y con su familia, y que los recuerdos de de Myriam “como la gran mujer que fue” son los que pesan en situaciones tan complicadas como las que enfrenta la familia por estos días.

El homenaje a la memoria de Myriam terminó en este fragmento del programa, y los presentadores dieron pasó al relato de Óscar Monsalve, el humorista de Sábados Felices reconocido como ‘risa loca’, cuya mamá también falleció recientemente, a causa de covid-19.

El luto ha rondado a los presentadores de La Red desde hace varios meses. Juan Carlos Giraldo también estuvo ausente de varias transmisiones del programa luego de perder a varios de sus familiares a causa del coronavirus, incluyendo a sus padres.

En la transmisión del programa matutino ‘Día a Día’, del Canal Caracol, el presentador Carlos Calero informó a los televidentes que la mamá de su colega, había fallecido en la noche del 3 de febrero, afectada por el nuevo coronavirus. “Queremos enviarle un abrazo fraternal a nuestro compañero de ‘La Red’, a Juan Carlos Giraldo, por la partida de su señora madre a causa del COVID-19″, manifestó Calero.

Catalina Gómez, también presentadora del programa de las mañanas del Canal Caracol, se tomó un espacio para enviarle un emotivo mensaje a Giraldo, quien, recordó Gómez, la acompañó a ella durante un momento similar cuando ella perdió a su mamá varios años atrás.

“Hoy, desde lo más profundo de mi corazón, le digo que le mando un abrazo y que siento mucho la partida de su mamá”, añadió la presentadora.

El fallecimiento de la mamá de Juan Carlos Giraldo llega luego de que, a causa de la misma enfermedad, el presentador de La Red perdiera a su papá y a su tío, en agosto de 2020.

Carlos Giraldo

En una transmisión en vivo del programa dedicado a la farándula colombiana, Frank Solano, Carlos Vargas, Mary Méndez, y Carlos Giraldo, le dedicaron un espacio a Juan Carlos que, además contó un poco de lo habían sido las últimas semanas para él.

“Estamos en unos momentos de solidaridad muy importantes y quiero, en nombre de todos los compañeros de La Red, abrazar en estos momentos, así sea de manera virtual a nuestro compañero Carlos Giraldo: perdió a su señor padre (...) Juan, quiero decirte que de pronto la muerte llega así, siempre nos coge de repente, siempre nos coge de sorpresa, pero no hay nada más exacto en la vida”, le dijo Solano en ese entonces.

Juan Carlos, en respuesta a sus compañeros, ya los seguidores que habían preguntado por el tras su ausencia, relató, “fue un fin de semana muy duro el pasado. Mi papá murió el domingo y mi tío, un hermano de mi papá, el lunes, los dos por este maldito virus (...) En nombre mío, en nombre de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos, de todos, les doy muchas, muchas gracias. En nombre de mis primos que también están pasando por esto tan miedoso. Muchas gracias, de verdad”.





Seguir leyendo: